25 июля 2024

В Магнитогорске нашли пропавшую 14-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девочка нашлась живой после суток поиска
Девочка нашлась живой после суток поиска Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 26 июля нашли пропавшую 14-летнюю Викторию Лисьеву. Ее поисками занимался спасательный отряд «Альфа-Спас».

«Девочка найдена. Жива», — сообщается в группе отряда в соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало о том, что девочка ушла из дома по улице Октябрьской в Магнитогорске. Ее разыскивали с 25 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) 26 июля нашли пропавшую 14-летнюю Викторию Лисьеву. Ее поисками занимался спасательный отряд «Альфа-Спас». «Девочка найдена. Жива», — сообщается в группе отряда в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало о том, что девочка ушла из дома по улице Октябрьской в Магнитогорске. Ее разыскивали с 25 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...