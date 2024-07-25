В Магнитогорске нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Девочка нашлась живой после суток поиска
В Магнитогорске (Челябинская область) 26 июля нашли пропавшую 14-летнюю Викторию Лисьеву. Ее поисками занимался спасательный отряд «Альфа-Спас».
«Девочка найдена. Жива», — сообщается в группе отряда в соцсетях.
Ранее URA.RU сообщало о том, что девочка ушла из дома по улице Октябрьской в Магнитогорске. Ее разыскивали с 25 июля.
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