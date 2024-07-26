Двухэтажная пятикомнатная квартира продается в Челябинске за 38,5 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В топ самых дорогих квартир России вошла квартира с хамамом в Челябинске стоимостью 38,5 миллионов рублей. Площадь пятикомнатной двухэтажной недвижимости с дизайнерским ремонтом составляет 247 квадратных метров, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В топ самых дорогих квартир в России за пределами двух столиц вошла недвижимость в Челябинске. В мегаполисе выставлена на продажу пятикомнатная двухэтажная квартира с дизайнерским ремонтом общей площадью 247 квадратных метров. Стоимость объекта составляет 38,5 млн рублей», — сообщил в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, в квартире, согласно объявлению, находятся лоджия, гостиные, спальные комнаты и просторные совмещенные санузлы. Квартира размещена на предпоследнем этаже в 13-этажном доме, а главная ее особенность — специально оборудованный хамам.

При этом самый дорогой из представленных на платформе объектов за пределами двух столиц находится в Калининграде. За 400 миллионов рублей в городе продается четырехкомнатная двухуровневая квартира площадью 215 квадратных метров. Согласно объявлению, для реализации дизайн-проекта и отделки квартиры использовались материалы ведущих европейский брендов. Квартира оборудована системой «умный дом», которая позволяет осуществлять управление с мобильного телефона. Для автомобиля предусмотрено парковочное место с видеонаблюдением на подземной стоянке.

На второй строчке в топе расположилась квартира в Казани за 119 миллионов рублей. Двухэтажная шестикомнатная квартира площадью 316,8 квадратных метров находится на первом этаже. В квартире есть все необходимое — спальная комната, кухня, холл, санузел и кабинет. Этажом выше в распоряжении жильцов — два санузла, четыре спальни и техническое помещение. Объект находится в тихом районе исторического центра города, в шаговой доступности — Казанский Кремль, парк «Черное озеро» и станция метро «Кремлевская».

Также одна из самых дорогих в России квартир находится в Новосибирске. Там продается пятикомнатная элитная недвижимость площадью 255,1 квадратных метров за 90 млн рублей. В объявлении указано, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт, установлена итальянская мебель и техника. Квартира — единственная на этаже и находится на седьмом из восьми этажей. В квартире есть два санузла, кухня, балкон, гостиные и спальные комнаты. Также в распоряжении будущих владельцев квартиры будут два парковочных места.

Главная особенность челябинской квартиры — джакузи и специально оборудованный хамам

Квартира размещена на предпоследнем этаже в 13-этажном доме пресс-служба Авито-Недвижимость

В Челябинске выставлена на продажу 5-комнатная двухэтажная квартира с дизайнерским ремонтом общей площадью 247 квадратных метров пресс-служба Авито-Недвижимость