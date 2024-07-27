Балтийские корабли ВМФ зашли в порт Кубы. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ВМФ, боевой корабль, противолодочный, адмирал левченко,  stock
Жители Гаваны смогут посетить корабль «Смольный» с 28 по 29 июля, передает минобороны Кубы Фото:

Сегодня, 27 июля Балтийские корабли ВМФ России зашли в порт Кубы. Первым прибыл учебный корабль под названием «Смольный». Соответствующее видео опубликовало издание ТАСС.

На кадрах слышно, как с борта корабля раздаются приветственные залпы. В ближайшее время ожидается прибытие остальных морских судов.

Также МО Кубы сообщило, что с 27 по 30 июля корабли Балтийского флота ВМФ России посетят Гавану с рабочим визитом. Сообщалось, что в порт кубинской столицы прибудут учебный корабль «Смольный», патрульное судно «Неустрашимый» и танкер «Ельня», передает RT.

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Сегодня, 27 июля Балтийские корабли ВМФ России зашли в порт Кубы. Первым прибыл учебный корабль под названием «Смольный». Соответствующее видео опубликовало издание ТАСС. На кадрах слышно, как с борта корабля раздаются приветственные залпы. В ближайшее время ожидается прибытие остальных морских судов. Также МО Кубы сообщило, что с 27 по 30 июля корабли Балтийского флота ВМФ России посетят Гавану с рабочим визитом. Сообщалось, что в порт кубинской столицы прибудут учебный корабль «Смольный», патрульное судно «Неустрашимый» и танкер «Ельня», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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