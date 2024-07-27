В мире Балтийские корабли ВМФ зашли в порт Кубы. Видео 27 июля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 + Жители Гаваны смогут посетить корабль «Смольный» с 28 по 29 июля, передает минобороны Кубы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Сегодня, 27 июля Балтийские корабли ВМФ России зашли в порт Кубы. Первым прибыл учебный корабль под названием «Смольный». Соответствующее видео опубликовало издание ТАСС. На кадрах слышно, как с борта корабля раздаются приветственные залпы. В ближайшее время ожидается прибытие остальных морских судов. Также МО Кубы сообщило, что с 27 по 30 июля корабли Балтийского флота ВМФ России посетят Гавану с рабочим визитом. Сообщалось, что в порт кубинской столицы прибудут учебный корабль «Смольный», патрульное судно «Неустрашимый» и танкер «Ельня», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сегодня, 27 июля Балтийские корабли ВМФ России зашли в порт Кубы. Первым прибыл учебный корабль под названием «Смольный». Соответствующее видео опубликовало издание ТАСС. На кадрах слышно, как с борта корабля раздаются приветственные залпы. В ближайшее время ожидается прибытие остальных морских судов. Также МО Кубы сообщило, что с 27 по 30 июля корабли Балтийского флота ВМФ России посетят Гавану с рабочим визитом. Сообщалось, что в порт кубинской столицы прибудут учебный корабль «Смольный», патрульное судно «Неустрашимый» и танкер «Ельня», передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям