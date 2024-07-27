Жители Гаваны смогут посетить корабль «Смольный» с 28 по 29 июля, передает минобороны Кубы
Сегодня, 27 июля Балтийские корабли ВМФ России зашли в порт Кубы. Первым прибыл учебный корабль под названием «Смольный». Соответствующее видео опубликовало издание ТАСС.
На кадрах слышно, как с борта корабля раздаются приветственные залпы. В ближайшее время ожидается прибытие остальных морских судов.
Также МО Кубы сообщило, что с 27 по 30 июля корабли Балтийского флота ВМФ России посетят Гавану с рабочим визитом. Сообщалось, что в порт кубинской столицы прибудут учебный корабль «Смольный», патрульное судно «Неустрашимый» и танкер «Ельня», передает RT.
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