26 июля 2024

В Верхней Салде рухнул потолок в квартире. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Потолок мог рухнуть из-за промокших перекрытий (архивное фото)
Потолок мог рухнуть из-за промокших перекрытий (архивное фото) Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) в многоэтажном доме на улице Чкалова в одной из квартир днем 27 июля обрушился потолок. В момент происшествия в квартире никого не было. Городская прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Верхнесалдинская городская прокуратура проводит проверку… В одной из комнат трехкомнатной квартиры многоквартирного дома произошло обрушение фрагмента потолочного перекрытия. В момент инцидента жильцов в данной комнате не было, никто не был травмирован», — говорится в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, многоквартирный двухэтажный дом раньше аварийным не признавался. Обрушение могло произойти из-за протечки крыши и намокания деревянного перекрытия. Семья, проживающая в квартире, в момент происшествия была у родственников.

Прокуратура даст оценку действиям сотрудников управляющей компании и администрации городского округа. Также Межведомственную комиссию попросят проверить дом и необходимость признать его аварийным.

Фото:

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В Верхней Салде (Свердловская область) в многоэтажном доме на улице Чкалова в одной из квартир днем 27 июля обрушился потолок. В момент происшествия в квартире никого не было. Городская прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Верхнесалдинская городская прокуратура проводит проверку… В одной из комнат трехкомнатной квартиры многоквартирного дома произошло обрушение фрагмента потолочного перекрытия. В момент инцидента жильцов в данной комнате не было, никто не был травмирован», — говорится в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, многоквартирный двухэтажный дом раньше аварийным не признавался. Обрушение могло произойти из-за протечки крыши и намокания деревянного перекрытия. Семья, проживающая в квартире, в момент происшествия была у родственников. Прокуратура даст оценку действиям сотрудников управляющей компании и администрации городского округа. Также Межведомственную комиссию попросят проверить дом и необходимость признать его аварийным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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