В Верхней Салде (Свердловская область) в многоэтажном доме на улице Чкалова в одной из квартир днем 27 июля обрушился потолок. В момент происшествия в квартире никого не было. Городская прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Верхнесалдинская городская прокуратура проводит проверку… В одной из комнат трехкомнатной квартиры многоквартирного дома произошло обрушение фрагмента потолочного перекрытия. В момент инцидента жильцов в данной комнате не было, никто не был травмирован», — говорится в telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, многоквартирный двухэтажный дом раньше аварийным не признавался. Обрушение могло произойти из-за протечки крыши и намокания деревянного перекрытия. Семья, проживающая в квартире, в момент происшествия была у родственников.
Прокуратура даст оценку действиям сотрудников управляющей компании и администрации городского округа. Также Межведомственную комиссию попросят проверить дом и необходимость признать его аварийным.
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