«Может сидеть хоть чучело»: Медведев заявил, что в США всем заправляет deep state

Медведев: избранный народом президент США лишь формально управляет страной

28 июля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что официальный президент США лишь ширма, за которой страной управляет «глубинное государство» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фигура главы США является формальной декорацией, по факту страной может управлять «хоть чучело огородное». Об этом заявил замглава Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, всеми процессами США руководит «глубинное государство» вместо избранного президента. «До [Джо] Байдена еще никто из американских президентов не был таким посмешищем в глазах граждан своей страны и всего мира. И это еще раз доказывает, что фигура формального лидера Америки сейчас всего лишь декорация, не более, чем ширма», — подчеркнул Медведев. Он добавил, что по факту страной управляет «так называемое deep state („глубинное государство“ — прим. URA.RU)», поэтому если посадить «хоть чучело огородное» или «мумию фараона» мало, что поменяется. По его мнению, официальный президент является лишь формальным правителем страны, который не управляет всеми процессами. Поведение американских властей непредсказуемо. С учетом возможности применить ядерное оружие это делает их угрозой миру, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС, как предвыборные внутриполитические пертурбации в США могут отразиться на России. Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что РФ не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигура главы США является формальной декорацией, по факту страной может управлять «хоть чучело огородное». Об этом заявил замглава Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, всеми процессами США руководит «глубинное государство» вместо избранного президента. «До [Джо] Байдена еще никто из американских президентов не был таким посмешищем в глазах граждан своей страны и всего мира. И это еще раз доказывает, что фигура формального лидера Америки сейчас всего лишь декорация, не более, чем ширма», — подчеркнул Медведев. Он добавил, что по факту страной управляет «так называемое deep state („глубинное государство“ — прим. URA.RU)», поэтому если посадить «хоть чучело огородное» или «мумию фараона» мало, что поменяется. По его мнению, официальный президент является лишь формальным правителем страны, который не управляет всеми процессами. Поведение американских властей непредсказуемо. С учетом возможности применить ядерное оружие это делает их угрозой миру, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС, как предвыборные внутриполитические пертурбации в США могут отразиться на России. Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что РФ не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны.