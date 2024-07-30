Пятерых детей вернули домой из-за температуры и рвоты из лагеря под Челябинском

В детском лагере «Отважных» в Озерске Челябинской области пятерых детей отправили домой из-за высокой температуры и рвоты. Об этом в своем telegram-канале сообщил 30 июля врио мэра Озерска Сергей Гергенрейдер.
«Сегодня ночью и утром в ДОЛ „Отважных“ было выявлено пять детей с температурой и рвотой. В оперативном порядке дети были изолированы и отправлены домой», — сообщил Гергенрейдер.
Гергенрейдер добавил, что представители Центра гигиены и эпидемиологии №71 ФМБА осуществили противовирусные мероприятия на территории лагеря. Рекомендовано администрации лагеря каждый час проводить дезинфекцию, разобщить отряды, отменить общие мероприятия, вести медицинское наблюдение за детьми.
Ситуация под контролем. По информации врио мэра, она не квалифицируется как эпидемическая. Закрытие текущей смены запланировано согласно графику — первого августа текущего года.
Лагерь «Отважных» находится в Озерске на берегу озера Иртяш. В пабликах лагеря об инциденте не сообщается.
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