Жители Копейска бросают дома после ливней. Фото, видео

30 июля 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Люди бросают затопленные дома Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Жители поселка Бажово в Копейске бросают дома, потому что в них стоит вода. Корреспондент URA.RU узнал у копейчан, какие территории затопило ливнями. «Топит всех, и никакой помощи от администрации мы не видим. Смотрите, вот наш огород в воде. И это с весны у нас. Люди бросают дома», — рассказывает одна из жительниц поселка корреспонденту URA.RU. В поселке подтопило трансформаторную будку, четыре улицы сутки сидели без света. До сих пор пройти по улицам без сапог практически невозможно, везде глубокие лужи. По данным жителей, во всех подвалах домов по улицам Каслинская, Ангарская, Ильменская, Качалова стоит вода. Некоторые огороды превратились в болото — там стоит зеленая вода, начинают расти камыши, а дома постепенно заваливаются набок. Жители рассказали корреспонденту URA.RU, что у них есть пруд-накопитель, из него откачивают насосом для понижения грунтовых вод. Но болотце, куда перекачивают воду, практически заполнено. Жители утверждают, что в администрации пообещали выделить машины для откачки воды, но так и не прислали. В поселке Советов подтоплены многоквартирные дома. Жителям дома №12 приходится идти по воде, чтобы попасть в подъезды — все дороги и тротуары затоплены, как и подвал. Они боятся включать свет, так как под полом вода. Местные жители рассказали, что во время ливней в квартирах воды было по колено. «Хорошо, что вода не поднялась до электрощитовой. А то дети под электричество могли попасть», — сообщил житель дома, заходя в подъезд по поддонам. В Копейске ливнями затопило сотни домов, объявлен режим повышенной готовности. Режим чрезвычайной ситуации введен в восьми муниципальных образованиях. Это Карабаш, Миасс, Коркинский муниципальный округ, Верхнеуральский район, Еманжелинский, Еткульский и Саткинский районы. Решим повышенной готовности действует в десяти муниципалитетах. Областные власти принимают ряд мер по стабилизачии ситуации и устраниям последствий. Жителям региона помогут восстановить документы и выплатят компенсации за утраченное имущество. Дома и огороды затоплены водой Фото: Алексей Самаев © URA.RU Вода стояла в квартирах домов до колена Фото: Алексей Самаев © URA.RU Так выглядят затопленные подвалы частных домов Фото: Алексей Самаев © URA.RU Воду пытаются откачать, но она появляется вновь Фото: Алексей Самаев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Бажово в Копейске бросают дома, потому что в них стоит вода. Корреспондент URA.RU узнал у копейчан, какие территории затопило ливнями. «Топит всех, и никакой помощи от администрации мы не видим. Смотрите, вот наш огород в воде. И это с весны у нас. Люди бросают дома», — рассказывает одна из жительниц поселка корреспонденту URA.RU. В поселке подтопило трансформаторную будку, четыре улицы сутки сидели без света. До сих пор пройти по улицам без сапог практически невозможно, везде глубокие лужи. По данным жителей, во всех подвалах домов по улицам Каслинская, Ангарская, Ильменская, Качалова стоит вода. Некоторые огороды превратились в болото — там стоит зеленая вода, начинают расти камыши, а дома постепенно заваливаются набок. Жители рассказали корреспонденту URA.RU, что у них есть пруд-накопитель, из него откачивают насосом для понижения грунтовых вод. Но болотце, куда перекачивают воду, практически заполнено. Жители утверждают, что в администрации пообещали выделить машины для откачки воды, но так и не прислали. В поселке Советов подтоплены многоквартирные дома. Жителям дома №12 приходится идти по воде, чтобы попасть в подъезды — все дороги и тротуары затоплены, как и подвал. Они боятся включать свет, так как под полом вода. Местные жители рассказали, что во время ливней в квартирах воды было по колено. «Хорошо, что вода не поднялась до электрощитовой. А то дети под электричество могли попасть», — сообщил житель дома, заходя в подъезд по поддонам. В Копейске ливнями затопило сотни домов, объявлен режим повышенной готовности. Режим чрезвычайной ситуации введен в восьми муниципальных образованиях. Это Карабаш, Миасс, Коркинский муниципальный округ, Верхнеуральский район, Еманжелинский, Еткульский и Саткинский районы. Решим повышенной готовности действует в десяти муниципалитетах. Областные власти принимают ряд мер по стабилизачии ситуации и устраниям последствий. Жителям региона помогут восстановить документы и выплатят компенсации за утраченное имущество.