Возле озера Смолино в Челябинске появятся новая насосная станция и обводной коллектор

Около озера Смолино в Челябинске будут спроектированы насосная станция и обводной коллектор. Компания МБУ «ЭВИС» ищет подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства данных объектов, объявлен аукцион, сообщили в пресс-службе дорожника.
«МБУ „ЭВИС“ объявлен аукцион на определение подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства насосной станции и обводного коллектора. Новая насосная станция должна быть спроектирована с учетом отвода ливневых вод объемом 760 тысяч кубических метров в год», — сообщили в ведомстве.
Как отметили в ведомстве, Протяженность напорного коллектора составит 3 километра, а диаметр 2200 мм, самотечного — 200 метров того же диаметра.
Также проект должен учитывать существующие сети по улицам Новороссийской, Грозненской, Трубников, Энергетиков, Южному бульвару, переулку Кондукторскому. Проект подрядчик должен будет подготовить в течении года со дня подписания контракта. По результатам проектирования будут определены сроки непосредственного строительства.
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