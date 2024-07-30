Возле озера Смолино в Челябинске появятся новая насосная станция и обводной коллектор

Возле озера Смолино в Челябинске появятся насосная станция и обводной коллектор
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект должен быть подготовлен в течение года с момента подписания контракта
Проект должен быть подготовлен в течение года с момента подписания контракта Фото:

Около озера Смолино в Челябинске будут спроектированы насосная станция и обводной коллектор. Компания МБУ «ЭВИС» ищет подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства данных объектов, объявлен аукцион, сообщили в пресс-службе дорожника.

«МБУ „ЭВИС“ объявлен аукцион на определение подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства насосной станции и обводного коллектора. Новая насосная станция должна быть спроектирована с учетом отвода ливневых вод объемом 760 тысяч кубических метров в год», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, Протяженность напорного коллектора составит 3 километра, а диаметр 2200 мм, самотечного — 200 метров того же диаметра.

Также проект должен учитывать существующие сети по улицам Новороссийской, Грозненской, Трубников, Энергетиков, Южному бульвару, переулку Кондукторскому. Проект подрядчик должен будет подготовить в течении года со дня подписания контракта. По результатам проектирования будут определены сроки непосредственного строительства.

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Около озера Смолино в Челябинске будут спроектированы насосная станция и обводной коллектор. Компания МБУ «ЭВИС» ищет подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства данных объектов, объявлен аукцион, сообщили в пресс-службе дорожника. «МБУ „ЭВИС“ объявлен аукцион на определение подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства насосной станции и обводного коллектора. Новая насосная станция должна быть спроектирована с учетом отвода ливневых вод объемом 760 тысяч кубических метров в год», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, Протяженность напорного коллектора составит 3 километра, а диаметр 2200 мм, самотечного — 200 метров того же диаметра. Также проект должен учитывать существующие сети по улицам Новороссийской, Грозненской, Трубников, Энергетиков, Южному бульвару, переулку Кондукторскому. Проект подрядчик должен будет подготовить в течении года со дня подписания контракта. По результатам проектирования будут определены сроки непосредственного строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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