Челябинцы скупают запчасти к автомобилям Kia, Toyota и Hyundai

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Наибольшим спросом у челябинцев пользуются зеркала, бампера и капоты
Наибольшим спросом у челябинцев пользуются зеркала, бампера и капоты Фото:

В Челябинске в первом полугодии на 14% выросли продажи запчастей к автомобилям Kia, Hyundai и Toyota. Среди самых востребованных автозапчастей кузовные детали, а именно зеркала, бампера, капоты, сообщили 31 июля в пресс-службе «Авито Товары».

«В Челябинске в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом все чаще покупают запчасти для иностранных автомобилей. Чаще всего в Челябинске покупали запчасти от Kia, Hyundai и Toyota. Продажи новых запчастей выросли на 14%, в то время как детали „с рук“ покупали на 3% реже», — сообщили в пресс-службе.

Что касается самых востребованных автозапчастей, то на первом месте у челябинцев кузовные детали — зеркала, бампера, капоты от Hyundai Motor Group, SAT и VAG. На втором месте — элементы электрооборудования. В этой категории чаще всего ищут кнопки старт-стоп с автозапуском со смартфона, диоды для повышения напряжения генератора и кнопки обогрева зеркал от Hyundai Motor Group, VAG и BMW.

Третье место по объему продаж занимают двигатели и детали для них (13%). Средняя стоимость составила 14 тысяч рублей. Один из самых популярных товаров в категории — ремни ГРМ, а наиболее востребованные производители — Hyundai Motor Group, VAG и BMW. На четвертом — подвеска с долей 7%.

Средняя цена в категории — четыре тысячи рублей. При этом подвеску чаще всего покупали от Mercedes-Benz. На пятом месте — автосвет с долей 7%. В среднем на такие детали пользователи тратили пять тысяч рублей.

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В Челябинске в первом полугодии на 14% выросли продажи запчастей к автомобилям Kia, Hyundai и Toyota. Среди самых востребованных автозапчастей кузовные детали, а именно зеркала, бампера, капоты, сообщили 31 июля в пресс-службе «Авито Товары». «В Челябинске в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом все чаще покупают запчасти для иностранных автомобилей. Чаще всего в Челябинске покупали запчасти от Kia, Hyundai и Toyota. Продажи новых запчастей выросли на 14%, в то время как детали „с рук“ покупали на 3% реже», — сообщили в пресс-службе. Что касается самых востребованных автозапчастей, то на первом месте у челябинцев кузовные детали — зеркала, бампера, капоты от Hyundai Motor Group, SAT и VAG. На втором месте — элементы электрооборудования. В этой категории чаще всего ищут кнопки старт-стоп с автозапуском со смартфона, диоды для повышения напряжения генератора и кнопки обогрева зеркал от Hyundai Motor Group, VAG и BMW. Третье место по объему продаж занимают двигатели и детали для них (13%). Средняя стоимость составила 14 тысяч рублей. Один из самых популярных товаров в категории — ремни ГРМ, а наиболее востребованные производители — Hyundai Motor Group, VAG и BMW. На четвертом — подвеска с долей 7%. Средняя цена в категории — четыре тысячи рублей. При этом подвеску чаще всего покупали от Mercedes-Benz. На пятом месте — автосвет с долей 7%. В среднем на такие детали пользователи тратили пять тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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