31 июля 2024

The Times: Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов

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НАТО. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, ф-16, ф16, f16,  stock
Киев получил шесть самолетов F-16 Фото:

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, а вскоре самолеты начнет поставлять Дания. Об этом сообщает британская газета The Times.

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«Было поставлено шесть самолетов (F-16 от Нидерландов для ВСУ — прим. URA.RU), но Киев сообщил союзникам, что ему необходимо 300 боевых самолетов. Это связано с тем, что страна отбивается от интенсивных российских атак», — передает газета The Times. Также источник издания сообщает, что вскоре Киев получит аналогичные истребители от Дании.

Ранее стало известно о первых поставках истребителей для ВСУ. Согласно информации, The Telegraph, Украина уже применила некоторые из этих самолетов в качестве ПВО.

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Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, а вскоре самолеты начнет поставлять Дания. Об этом сообщает британская газета The Times. «Было поставлено шесть самолетов (F-16 от Нидерландов для ВСУ — прим. URA.RU), но Киев сообщил союзникам, что ему необходимо 300 боевых самолетов. Это связано с тем, что страна отбивается от интенсивных российских атак», — передает газета The Times. Также источник издания сообщает, что вскоре Киев получит аналогичные истребители от Дании. Ранее стало известно о первых поставках истребителей для ВСУ. Согласно информации, The Telegraph, Украина уже применила некоторые из этих самолетов в качестве ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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