The Times: Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, а вскоре самолеты начнет поставлять Дания. Об этом сообщает британская газета The Times. «Было поставлено шесть самолетов (F-16 от Нидерландов для ВСУ — прим. URA.RU), но Киев сообщил союзникам, что ему необходимо 300 боевых самолетов. Это связано с тем, что страна отбивается от интенсивных российских атак», — передает газета The Times. Также источник издания сообщает, что вскоре Киев получит аналогичные истребители от Дании. Ранее стало известно о первых поставках истребителей для ВСУ. Согласно информации, The Telegraph, Украина уже применила некоторые из этих самолетов в качестве ПВО.

