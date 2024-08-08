Назван еще один хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

Российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) станет одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге (17 августа). Артист бесплатно выступит на площадке RCC Extreme, которую установят возле КРК «Уралец». Там же пройдут соревнования по велосипедному спорту, рассказали URA.RU в пресс-службе организации.
«В качестве подарка спортсменам и жителям Екатеринбурга 17 августа, в честь Дня города, на закрытии соревнований, организованных Русской медной компанией в парке RCC Extreme, выступит популярный российский исполнитель в стиле рэп, музыкальный продюсер и блогер Slava Marlow», — следует из сообщения. Разогревать публику будут барабанщик Emil Vergo и группа Lovanda.
Всероссийские соревнования пройдут с 15 по 17 августа включительно. В последний день фестиваля сборная Урала будет соревноваться со сборной России в рамках дисциплин: самокат-парк, самокат-стрит и BMX-стрит.
Еще в Екатеринбурге выступит группа Dabro (авторы хита «Юность»). Дуэт даст концерт на площадке в Историческом сквере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!