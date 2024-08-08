Назван еще один хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

Slava Marlow даст бесплатный концерт на Дне города в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкант исполнит свои хиты на площадке RCC Extreme Фото:

Российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) станет одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге (17 августа). Артист бесплатно выступит на площадке RCC Extreme, которую установят возле КРК «Уралец». Там же пройдут соревнования по велосипедному спорту, рассказали URA.RU в пресс-службе организации.

«В качестве подарка спортсменам и жителям Екатеринбурга 17 августа, в честь Дня города, на закрытии соревнований, организованных Русской медной компанией в парке RCC Extreme, выступит популярный российский исполнитель в стиле рэп, музыкальный продюсер и блогер Slava Marlow», — следует из сообщения. Разогревать публику будут барабанщик Emil Vergo и группа Lovanda.

Всероссийские соревнования пройдут с 15 по 17 августа включительно. В последний день фестиваля сборная Урала будет соревноваться со сборной России в рамках дисциплин: самокат-парк, самокат-стрит и BMX-стрит.

Еще в Екатеринбурге выступит группа Dabro (авторы хита «Юность»). Дуэт даст концерт на площадке в Историческом сквере.

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Российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) станет одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге (17 августа). Артист бесплатно выступит на площадке RCC Extreme, которую установят возле КРК «Уралец». Там же пройдут соревнования по велосипедному спорту, рассказали URA.RU в пресс-службе организации. «В качестве подарка спортсменам и жителям Екатеринбурга 17 августа, в честь Дня города, на закрытии соревнований, организованных Русской медной компанией в парке RCC Extreme, выступит популярный российский исполнитель в стиле рэп, музыкальный продюсер и блогер Slava Marlow», — следует из сообщения. Разогревать публику будут барабанщик Emil Vergo и группа Lovanda. Всероссийские соревнования пройдут с 15 по 17 августа включительно. В последний день фестиваля сборная Урала будет соревноваться со сборной России в рамках дисциплин: самокат-парк, самокат-стрит и BMX-стрит. Еще в Екатеринбурге выступит группа Dabro (авторы хита «Юность»). Дуэт даст концерт на площадке в Историческом сквере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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