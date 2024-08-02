Сенатор Шептий поделился личными фото со времен службы в войсках ВДВ

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Первое заседание восьмого созыва ЕГД. Екатеринбург, шептий виктор
Фото Шептий сопроводил строчкой из песни Фото:

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий опубликовал фотографии со времен своей службы в ВДВ. Снимками он поделился на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Останется в нас до седин на висках та закалка, что мы получили в Десантных, продуваемых всеми ветрами Войсках», — процитировал Шептий строчку песни десантников из кинофильма «Зона особого внимания» (1977 год). Он также прикрепил две черно-белые фотографии из личного архива.

Фото из личного архива Шептия
Фото из личного архива Шептия

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Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий опубликовал фотографии со времен своей службы в ВДВ. Снимками он поделился на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Останется в нас до седин на висках та закалка, что мы получили в Десантных, продуваемых всеми ветрами Войсках», — процитировал Шептий строчку песни десантников из кинофильма «Зона особого внимания» (1977 год). Он также прикрепил две черно-белые фотографии из личного архива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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