Сенатор Шептий поделился личными фото со времен службы в войсках ВДВ

Фото Шептий сопроводил строчкой из песни
Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий опубликовал фотографии со времен своей службы в ВДВ. Снимками он поделился на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Останется в нас до седин на висках та закалка, что мы получили в Десантных, продуваемых всеми ветрами Войсках», — процитировал Шептий строчку песни десантников из кинофильма «Зона особого внимания» (1977 год). Он также прикрепил две черно-белые фотографии из личного архива.
Фото из личного архива Шептия
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