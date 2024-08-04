В результате атаки ВСУ около нефтебазы в Азове загорелся мусор (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Азове Ростовской области украинские военные атаковали нефтебазу. В результате удара около здания загорелся мусор.
«По словам местных, причина пожара у нефтебазы в Азове — атака БПЛА», — пишет telegram-канал Don Mash. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На месте работают две машины и восемь человек.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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