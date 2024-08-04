Mash: ВСУ ударили по нефтебазе в Азове. Видео

04 августа 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

В результате атаки ВСУ около нефтебазы в Азове загорелся мусор (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Азове Ростовской области украинские военные атаковали нефтебазу. В результате удара около здания загорелся мусор. «По словам местных, причина пожара у нефтебазы в Азове — атака БПЛА», — пишет telegram-канал Don Mash. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На месте работают две машины и восемь человек. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Азове Ростовской области украинские военные атаковали нефтебазу. В результате удара около здания загорелся мусор. «По словам местных, причина пожара у нефтебазы в Азове — атака БПЛА», — пишет telegram-канал Don Mash. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На месте работают две машины и восемь человек. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.