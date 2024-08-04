Mash: ВСУ ударили по нефтебазе в Азове. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, дым, транспорт, пожар, пути, жд, огонь, железная дорога, нефтебаза
В результате атаки ВСУ около нефтебазы в Азове загорелся мусор (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Азове Ростовской области украинские военные атаковали нефтебазу. В результате удара около здания загорелся мусор.

«По словам местных, причина пожара у нефтебазы в Азове — атака БПЛА», — пишет telegram-канал Don Mash. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На месте работают две машины и восемь человек.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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В Азове Ростовской области украинские военные атаковали нефтебазу. В результате удара около здания загорелся мусор. «По словам местных, причина пожара у нефтебазы в Азове — атака БПЛА», — пишет telegram-канал Don Mash. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На месте работают две машины и восемь человек. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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