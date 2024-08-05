На Украине пришли в ужас из-за новой железной дороги РФ, сравнимой с Крымским мостом

Экс-советник мэра Мариуполя: новая железная дорога РФ улучшит логистику
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск, собака, поезд, рельсы, горка, вагон, дворняга, шпалы, ржд, железная дорога, юужд
Новая железная дорога из Ростова в Мариуполь может улучшить логистику России, тем самым изменив ситуацию в конфликте с Украиной, заявил Андрющенко (архивное фото) Фото:

Новая железная дорога из Ростова-на-Дону в Мариуполь, сравнимая с Крымским мостом, может кардинально изменить ситуацию на фронте украинского конфликта в пользу России. Об этом сообщил бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян. И не говорит об „альтернативе Крымскому мосту“», — заявил Андрющенко, его слова передает украинское издание «Страна.UA». Он добавил, что железная дорога — это автономная ветвь, которая на данный момент имеет большую мощность и пропускную способность, чем мост в Крыму.

Ранее глава аналитического бюро СОНАР-2050, политэкономист Иван Лизан сообщил, что в скором времени завершится строительство новой железной дороги в России. Он напомнил о планах запуска движения по железной дороге к концу 2024 года и о перезапуске комбината имени Ильича в Мариуполе в 2025 году, где новая железнодорожная ветка будет играть ключевую роль. По словам Лизана, новая ветка будет иметь важное значение для транспортировки ресурсов в Крым и Новороссию. Также она поможет для облегчения снабжения Алчевского металлургического комбината в ЛНР, уменьшив количество транзитных российских регионов, через которые сейчас приходится перевозить сырье. Эксперт подчеркнул, что появление дополнительного транспортного коридора может сделать атаки на Крымский мост менее значимыми, передает MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая железная дорога из Ростова-на-Дону в Мариуполь, сравнимая с Крымским мостом, может кардинально изменить ситуацию на фронте украинского конфликта в пользу России. Об этом сообщил бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. «Это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян. И не говорит об „альтернативе Крымскому мосту“», — заявил Андрющенко, его слова передает украинское издание «Страна.UA». Он добавил, что железная дорога — это автономная ветвь, которая на данный момент имеет большую мощность и пропускную способность, чем мост в Крыму. Ранее глава аналитического бюро СОНАР-2050, политэкономист Иван Лизан сообщил, что в скором времени завершится строительство новой железной дороги в России. Он напомнил о планах запуска движения по железной дороге к концу 2024 года и о перезапуске комбината имени Ильича в Мариуполе в 2025 году, где новая железнодорожная ветка будет играть ключевую роль. По словам Лизана, новая ветка будет иметь важное значение для транспортировки ресурсов в Крым и Новороссию. Также она поможет для облегчения снабжения Алчевского металлургического комбината в ЛНР, уменьшив количество транзитных российских регионов, через которые сейчас приходится перевозить сырье. Эксперт подчеркнул, что появление дополнительного транспортного коридора может сделать атаки на Крымский мост менее значимыми, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...