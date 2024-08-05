На Украине пришли в ужас из-за новой железной дороги РФ, сравнимой с Крымским мостом

Экс-советник мэра Мариуполя: новая железная дорога РФ улучшит логистику

05 августа 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

Новая железная дорога из Ростова в Мариуполь может улучшить логистику России, тем самым изменив ситуацию в конфликте с Украиной, заявил Андрющенко (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новая железная дорога из Ростова-на-Дону в Мариуполь, сравнимая с Крымским мостом, может кардинально изменить ситуацию на фронте украинского конфликта в пользу России. Об этом сообщил бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. «Это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян. И не говорит об „альтернативе Крымскому мосту“», — заявил Андрющенко, его слова передает украинское издание «Страна.UA». Он добавил, что железная дорога — это автономная ветвь, которая на данный момент имеет большую мощность и пропускную способность, чем мост в Крыму. Ранее глава аналитического бюро СОНАР-2050, политэкономист Иван Лизан сообщил, что в скором времени завершится строительство новой железной дороги в России. Он напомнил о планах запуска движения по железной дороге к концу 2024 года и о перезапуске комбината имени Ильича в Мариуполе в 2025 году, где новая железнодорожная ветка будет играть ключевую роль. По словам Лизана, новая ветка будет иметь важное значение для транспортировки ресурсов в Крым и Новороссию. Также она поможет для облегчения снабжения Алчевского металлургического комбината в ЛНР, уменьшив количество транзитных российских регионов, через которые сейчас приходится перевозить сырье. Эксперт подчеркнул, что появление дополнительного транспортного коридора может сделать атаки на Крымский мост менее значимыми, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новая железная дорога из Ростова-на-Дону в Мариуполь, сравнимая с Крымским мостом, может кардинально изменить ситуацию на фронте украинского конфликта в пользу России. Об этом сообщил бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. «Это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян. И не говорит об „альтернативе Крымскому мосту“», — заявил Андрющенко, его слова передает украинское издание «Страна.UA». Он добавил, что железная дорога — это автономная ветвь, которая на данный момент имеет большую мощность и пропускную способность, чем мост в Крыму. Ранее глава аналитического бюро СОНАР-2050, политэкономист Иван Лизан сообщил, что в скором времени завершится строительство новой железной дороги в России. Он напомнил о планах запуска движения по железной дороге к концу 2024 года и о перезапуске комбината имени Ильича в Мариуполе в 2025 году, где новая железнодорожная ветка будет играть ключевую роль. По словам Лизана, новая ветка будет иметь важное значение для транспортировки ресурсов в Крым и Новороссию. Также она поможет для облегчения снабжения Алчевского металлургического комбината в ЛНР, уменьшив количество транзитных российских регионов, через которые сейчас приходится перевозить сырье. Эксперт подчеркнул, что появление дополнительного транспортного коридора может сделать атаки на Крымский мост менее значимыми, передает MK.RU.