04 августа 2024

В челябинском нацпарке молния разнесла сосну на щепки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния, гроза
При ударе молнией в дерево чудом не произошло возгорания Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) молния в грозу разнесла сосну на части. Сотрудники в пресс-службе парка заявили, что сосна способна восстановиться после полученного повреждения.

«Во время сильной грозы на Зигальге пострадала одна из сосен. Без возгорания обошлось только чудом, и теперь дерево будет долго „залечивать“ полученную рану», — рассказали в учреждении.

Событие напомнило о том, что пребывание под высокими или одиночными деревьями во время бури может быть чрезвычайно опасным. Также не рекомендуется прикасаться к скалам, находиться рядом с костром или держать в руках металлические предметы. Лучше оставить свое снаряжение на расстоянии 10-15 метров от себя.

Если гроза застала туристов в пути, не следует оставаться плотной группой. В экстремальной ситуации специалисты порекомендовали распределиться по территории.

Сосна после полученной травмы будет долго восстанавливаться
Сосна после полученной травмы будет долго восстанавливаться
Фото:
Специалисты не рекомендовали во время грозы оставаться под деревьями
Специалисты не рекомендовали во время грозы оставаться под деревьями
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) молния в грозу разнесла сосну на части. Сотрудники в пресс-службе парка заявили, что сосна способна восстановиться после полученного повреждения. «Во время сильной грозы на Зигальге пострадала одна из сосен. Без возгорания обошлось только чудом, и теперь дерево будет долго „залечивать“ полученную рану», — рассказали в учреждении. Событие напомнило о том, что пребывание под высокими или одиночными деревьями во время бури может быть чрезвычайно опасным. Также не рекомендуется прикасаться к скалам, находиться рядом с костром или держать в руках металлические предметы. Лучше оставить свое снаряжение на расстоянии 10-15 метров от себя. Если гроза застала туристов в пути, не следует оставаться плотной группой. В экстремальной ситуации специалисты порекомендовали распределиться по территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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