В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) молния в грозу разнесла сосну на части. Сотрудники в пресс-службе парка заявили, что сосна способна восстановиться после полученного повреждения.
«Во время сильной грозы на Зигальге пострадала одна из сосен. Без возгорания обошлось только чудом, и теперь дерево будет долго „залечивать“ полученную рану», — рассказали в учреждении.
Событие напомнило о том, что пребывание под высокими или одиночными деревьями во время бури может быть чрезвычайно опасным. Также не рекомендуется прикасаться к скалам, находиться рядом с костром или держать в руках металлические предметы. Лучше оставить свое снаряжение на расстоянии 10-15 метров от себя.
Если гроза застала туристов в пути, не следует оставаться плотной группой. В экстремальной ситуации специалисты порекомендовали распределиться по территории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!