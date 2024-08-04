При ударе молнией в дерево чудом не произошло возгорания Фото: Марина Малкова © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) молния в грозу разнесла сосну на части. Сотрудники в пресс-службе парка заявили, что сосна способна восстановиться после полученного повреждения.

«Во время сильной грозы на Зигальге пострадала одна из сосен. Без возгорания обошлось только чудом, и теперь дерево будет долго „залечивать“ полученную рану», — рассказали в учреждении.

Событие напомнило о том, что пребывание под высокими или одиночными деревьями во время бури может быть чрезвычайно опасным. Также не рекомендуется прикасаться к скалам, находиться рядом с костром или держать в руках металлические предметы. Лучше оставить свое снаряжение на расстоянии 10-15 метров от себя.

Если гроза застала туристов в пути, не следует оставаться плотной группой. В экстремальной ситуации специалисты порекомендовали распределиться по территории.

Сосна после полученной травмы будет долго восстанавливаться пресс-служба нацпарка «Зигальга» Фото:

Специалисты не рекомендовали во время грозы оставаться под деревьями пресс-служба нацпарка «Зигальга» Фото: