Пермяк продает зуб и метеорит (архивное фото)
В Перми на продажу за миллион рублей выставили зуб якобы снежного человека. Такое объявление появилось на сайте «Авито».
«Зуб Снежного человека. 1 000 001 рублей», — пишет автор объявления.
Корреспондент URA.RU ознакомился с другими предложениями от этого продавца. Так, помимо зуба пермяк продает еще и метеорит. Цена «гостя из космоса» — 3 545 451 рублей, сказано в другом объявлении.
Длина зуба «снежного человека» — шесть сантиметров
Пермяк продает еще и метеорит
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