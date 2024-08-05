В Перми продают зуб снежного человека за миллион. Скрин

06 августа 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Пермяк продает зуб и метеорит (архивное фото) Фото: wim hoppenbrouwers /Flickr В Перми на продажу за миллион рублей выставили зуб якобы снежного человека. Такое объявление появилось на сайте «Авито». «Зуб Снежного человека. 1 000 001 рублей», — пишет автор объявления. Корреспондент URA.RU ознакомился с другими предложениями от этого продавца. Так, помимо зуба пермяк продает еще и метеорит. Цена «гостя из космоса» — 3 545 451 рублей, сказано в другом объявлении. Длина зуба «снежного человека» — шесть сантиметров «Авито» Скрин: Пермяк продает еще и метеорит «Авито» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на продажу за миллион рублей выставили зуб якобы снежного человека. Такое объявление появилось на сайте «Авито». «Зуб Снежного человека. 1 000 001 рублей», — пишет автор объявления. Корреспондент URA.RU ознакомился с другими предложениями от этого продавца. Так, помимо зуба пермяк продает еще и метеорит. Цена «гостя из космоса» — 3 545 451 рублей, сказано в другом объявлении.