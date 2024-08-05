05 августа 2024

В Перми продают зуб снежного человека за миллион. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы , зубы, укус, клыки
Пермяк продает зуб и метеорит (архивное фото) Фото:

В Перми на продажу за миллион рублей выставили зуб якобы снежного человека. Такое объявление появилось на сайте «Авито».

«Зуб Снежного человека. 1 000 001 рублей», — пишет автор объявления.

Корреспондент URA.RU ознакомился с другими предложениями от этого продавца. Так, помимо зуба пермяк продает еще и метеорит. Цена «гостя из космоса» — 3 545 451 рублей, сказано в другом объявлении.

Длина зуба «снежного человека» — шесть сантиметров
Длина зуба «снежного человека» — шесть сантиметров
Пермяк продает еще и метеорит
Пермяк продает еще и метеорит

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на продажу за миллион рублей выставили зуб якобы снежного человека. Такое объявление появилось на сайте «Авито». «Зуб Снежного человека. 1 000 001 рублей», — пишет автор объявления. Корреспондент URA.RU ознакомился с другими предложениями от этого продавца. Так, помимо зуба пермяк продает еще и метеорит. Цена «гостя из космоса» — 3 545 451 рублей, сказано в другом объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...