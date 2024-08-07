В Челябинске сняли с публикации объявление о продаже торгово-развлекательного комплекса «Фокус», которое впервые появилось летом 2022 года. Информация об этом размещена на интернет-доске объявлений.
«Объявление снято с публикации», — говорится на сайте «Авито». ТРК «Фокус» площадью 60 тысяч квадратных метров продавали за 2 миллиарда 625 миллионов рублей.
Торгoво-pазвлекaтельный кoмплeкc «Фокус» — один из крупных на Урале. Он включает в себя пять этажей, в том числе нулевой. Впервые объявление о продаже объекта появилось летом 2022 года. Тогда ТРК «Фокус» продавали почти за три миллиарда рублей. Позднее цена торгового комплекса была снижена до 2,39 миллиарда рублей.
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