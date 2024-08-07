В Челябинске спустя два года сняли объявление о продаже ТРК «Фокус». Скрин

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Масочный режим в торговых центрах. Челябинск, трк куба
Торговый комплекс выставили на продажу летом 2022 года (архивное фото) Фото:

В Челябинске сняли с публикации объявление о продаже торгово-развлекательного комплекса «Фокус», которое впервые появилось летом 2022 года. Информация об этом размещена на интернет-доске объявлений.

«Объявление снято с публикации», — говорится на сайте «Авито». ТРК «Фокус» площадью 60 тысяч квадратных метров продавали за 2 миллиарда 625 миллионов рублей.

Торгoво-pазвлекaтельный кoмплeкc «Фокус» — один из крупных на Урале. Он включает в себя пять этажей, в том числе нулевой. Впервые объявление о продаже объекта появилось летом 2022 года. Тогда ТРК «Фокус» продавали почти за три миллиарда рублей. Позднее цена торгового комплекса была снижена до 2,39 миллиарда рублей.

Торговый комплекс «Фокус» больше не продается
Торговый комплекс «Фокус» больше не продается

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В Челябинске сняли с публикации объявление о продаже торгово-развлекательного комплекса «Фокус», которое впервые появилось летом 2022 года. Информация об этом размещена на интернет-доске объявлений. «Объявление снято с публикации», — говорится на сайте «Авито». ТРК «Фокус» площадью 60 тысяч квадратных метров продавали за 2 миллиарда 625 миллионов рублей. Торгoво-pазвлекaтельный кoмплeкc «Фокус» — один из крупных на Урале. Он включает в себя пять этажей, в том числе нулевой. Впервые объявление о продаже объекта появилось летом 2022 года. Тогда ТРК «Фокус» продавали почти за три миллиарда рублей. Позднее цена торгового комплекса была снижена до 2,39 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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