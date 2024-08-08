Котенок: в районе Суджи замечены вертолеты ВСУ

Украинские вертолеты были замечены над территорией города Суджа Курской области. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок. При этом в Минобороны РФ официального подтверждения об этом пока не было.
«В районе н. п. Суджа замечены вертолеты противника, залетающие в воздушное пространство РФ», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ВСУ на вертолетах доставляют боеприпасы своим солдатам, а также эвакуируют раненых. В Минобороны РФ пока не комментировали информацию о вертолете в Курской области.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
О боях в Судже военкоры писали еще днем. Корреспонденты «Русской весны» также сообщали о нападениях на мирное население. В военном российском ведомстве писали, что над Курской областью за сутки средствами ПВО были отражены до 80 дронов ВСУ, а также ракеты HIMARS.
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