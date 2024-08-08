Котенок: в районе Суджи замечены вертолеты ВСУ

08 августа 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Над Курской областью в Судже заметили украинский вертолет, написал Юрий Котенок (архивное фото) Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские вертолеты были замечены над территорией города Суджа Курской области. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок. При этом в Минобороны РФ официального подтверждения об этом пока не было. «В районе н. п. Суджа замечены вертолеты противника, залетающие в воздушное пространство РФ», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ВСУ на вертолетах доставляют боеприпасы своим солдатам, а также эвакуируют раненых. В Минобороны РФ пока не комментировали информацию о вертолете в Курской области. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. О боях в Судже военкоры писали еще днем. Корреспонденты «Русской весны» также сообщали о нападениях на мирное население. В военном российском ведомстве писали, что над Курской областью за сутки средствами ПВО были отражены до 80 дронов ВСУ, а также ракеты HIMARS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские вертолеты были замечены над территорией города Суджа Курской области. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок. При этом в Минобороны РФ официального подтверждения об этом пока не было. «В районе н. п. Суджа замечены вертолеты противника, залетающие в воздушное пространство РФ», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ВСУ на вертолетах доставляют боеприпасы своим солдатам, а также эвакуируют раненых. В Минобороны РФ пока не комментировали информацию о вертолете в Курской области. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. О боях в Судже военкоры писали еще днем. Корреспонденты «Русской весны» также сообщали о нападениях на мирное население. В военном российском ведомстве писали, что над Курской областью за сутки средствами ПВО были отражены до 80 дронов ВСУ, а также ракеты HIMARS.