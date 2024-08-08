Названа офисная профессия с зарплатой свыше ста тысяч в Свердловской области

Самой высокооплачиваемой офисной профессией в Свердловской области стали финансовые консультанты. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе».
«Финансовые консультанты в июле заняли первое место по размеру заработной платы, они зарабатывают 111 тысяч рублей. Менеджеры по развитию могут получать за полный день 89,2 тысяч рублей в месяц», — говорится в релизе. Менеджерам по туризму в среднем платят 88,9 тысяч рублей.
Также в этот топ вошли агрономы, они получают зарплату 87,5 тысяч рублей в среднем, сметчикам готовы предложить 84,7 тысяч рублей в месяц. Как отмечает директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных, рынок труда в современном мире требует от специалистов как профессиональных знаний, так и владения цифровыми навыками — это повышает ценность кандидата для работодателя.
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