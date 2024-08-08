08 августа 2024

Названа офисная профессия с зарплатой свыше ста тысяч в Свердловской области

В Свердловской области финансовые консультанты получают свыше ста тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Финансовые консультанты получают 111 тысяч в месяц Фото:

Самой высокооплачиваемой офисной профессией в Свердловской области стали финансовые консультанты. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе».

«Финансовые консультанты в июле заняли первое место по размеру заработной платы, они зарабатывают 111 тысяч рублей. Менеджеры по развитию могут получать за полный день 89,2 тысяч рублей в месяц», — говорится в релизе. Менеджерам по туризму в среднем платят 88,9 тысяч рублей.

Также в этот топ вошли агрономы, они получают зарплату 87,5 тысяч рублей в среднем, сметчикам готовы предложить 84,7 тысяч рублей в месяц. Как отмечает директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных, рынок труда в современном мире требует от специалистов как профессиональных знаний, так и владения цифровыми навыками — это повышает ценность кандидата для работодателя.

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Самой высокооплачиваемой офисной профессией в Свердловской области стали финансовые консультанты. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе». «Финансовые консультанты в июле заняли первое место по размеру заработной платы, они зарабатывают 111 тысяч рублей. Менеджеры по развитию могут получать за полный день 89,2 тысяч рублей в месяц», — говорится в релизе. Менеджерам по туризму в среднем платят 88,9 тысяч рублей. Также в этот топ вошли агрономы, они получают зарплату 87,5 тысяч рублей в среднем, сметчикам готовы предложить 84,7 тысяч рублей в месяц. Как отмечает директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных, рынок труда в современном мире требует от специалистов как профессиональных знаний, так и владения цифровыми навыками — это повышает ценность кандидата для работодателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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