Названа офисная профессия с зарплатой свыше ста тысяч в Свердловской области

В Свердловской области финансовые консультанты получают свыше ста тысяч

09 августа 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Финансовые консультанты получают 111 тысяч в месяц Фото: Илья Московец © URA.RU Самой высокооплачиваемой офисной профессией в Свердловской области стали финансовые консультанты. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе». «Финансовые консультанты в июле заняли первое место по размеру заработной платы, они зарабатывают 111 тысяч рублей. Менеджеры по развитию могут получать за полный день 89,2 тысяч рублей в месяц», — говорится в релизе. Менеджерам по туризму в среднем платят 88,9 тысяч рублей. Также в этот топ вошли агрономы, они получают зарплату 87,5 тысяч рублей в среднем, сметчикам готовы предложить 84,7 тысяч рублей в месяц. Как отмечает директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных, рынок труда в современном мире требует от специалистов как профессиональных знаний, так и владения цифровыми навыками — это повышает ценность кандидата для работодателя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самой высокооплачиваемой офисной профессией в Свердловской области стали финансовые консультанты. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе». «Финансовые консультанты в июле заняли первое место по размеру заработной платы, они зарабатывают 111 тысяч рублей. Менеджеры по развитию могут получать за полный день 89,2 тысяч рублей в месяц», — говорится в релизе. Менеджерам по туризму в среднем платят 88,9 тысяч рублей. Также в этот топ вошли агрономы, они получают зарплату 87,5 тысяч рублей в среднем, сметчикам готовы предложить 84,7 тысяч рублей в месяц. Как отмечает директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных, рынок труда в современном мире требует от специалистов как профессиональных знаний, так и владения цифровыми навыками — это повышает ценность кандидата для работодателя.