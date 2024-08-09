Челябинский депутат Паутов, обвиняемый в передаче взяток в мэрию, остался в СИЗО

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов, обвиняемый в посредничестве при передаче взяток в мэрию областного центра, 9 августа в очередной раз не смог оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, решение оставили без изменений.
«Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах Паутова. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым Паутову был продлен срок меры пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что адвокат, выступая в суде, просил изменить решение суда первой инстанции. В качестве новой меры пресечения он предлагал избрать домашний арест.
Паутов был задержан в середине октября 2023 года сотрудниками УФСБ по региону по подозрению в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. По версии следствия, деньги предназначались для выдачи незаконного разрешения на строительство дома по улице Сулимова. После предъявления обвинений его отправили в СИЗО, где он находится по настоящее время.
Вместе с Паутовым под следствие попал гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Он также обвиняется в посредничестве. Предварительно, в качестве взяткодателя выступила бывший директор компании Людмила Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков. В ходе следствия сумма вменяемых взяток, которые, якобы, Паутов носил в мэрию областного центра, увеличилась. А сведения из переписок депутата вылились в новые уголовные дела.
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