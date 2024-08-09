09 августа 2024

Легковушка сбила мотоциклиста в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, дпс
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке Шефская — Совхозная легковушка сбила мотоциклиста. По словам очевидцев, байкера забрала реанимация.

«Шефская, Совхозная. Машина от обочины уезжала с правой стороны. Не пропустила мотоцикл, который ехал», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Отмечается, что байкера забрала реанимация.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили URA.RU в ведомстве. Обстоятельства ДТП выясняются.

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В Екатеринбурге на перекрестке Шефская — Совхозная легковушка сбила мотоциклиста. По словам очевидцев, байкера забрала реанимация. «Шефская, Совхозная. Машина от обочины уезжала с правой стороны. Не пропустила мотоцикл, который ехал», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Отмечается, что байкера забрала реанимация. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили URA.RU в ведомстве. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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