На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции (архивное фото)
В Екатеринбурге на перекрестке Шефская — Совхозная легковушка сбила мотоциклиста. По словам очевидцев, байкера забрала реанимация.
«Шефская, Совхозная. Машина от обочины уезжала с правой стороны. Не пропустила мотоцикл, который ехал», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Отмечается, что байкера забрала реанимация.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили URA.RU в ведомстве. Обстоятельства ДТП выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!