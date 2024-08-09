Происшествия ДТП Легковушка сбила мотоциклиста в Екатеринбурге. Видео 10 августа 2024 в 12:59 Размер текста - 17 + На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке Шефская — Совхозная легковушка сбила мотоциклиста. По словам очевидцев, байкера забрала реанимация. «Шефская, Совхозная. Машина от обочины уезжала с правой стороны. Не пропустила мотоцикл, который ехал», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Отмечается, что байкера забрала реанимация. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили URA.RU в ведомстве. Обстоятельства ДТП выясняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на перекрестке Шефская — Совхозная легковушка сбила мотоциклиста. По словам очевидцев, байкера забрала реанимация. «Шефская, Совхозная. Машина от обочины уезжала с правой стороны. Не пропустила мотоцикл, который ехал», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Отмечается, что байкера забрала реанимация. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили URA.RU в ведомстве. Обстоятельства ДТП выясняются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям