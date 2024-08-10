Насколько сильно подскочат цены на аренду квартир в скором времени

Аналитик Полякова: к концу августа возможен рост цен на аренду квартир на 5-10%

10 августа 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

В скором времени возрастет цена на аренду студий и однокомнатных квартир, объяснила Оксана Полякова Фото: Илья Московец © URA.RU К сентябрю ожидается повышение цен на аренду квартир на 5-10%. Об этом сообщила аналитик Оксана Полякова. По ее словам, это связано с дефицитом предложений на рынке на фоне увеличенного спроса. «Чем ближе сентябрь, тем больше увеличивается спрос. На фоне дефицита предложения это стимулирует рост арендных ставок. К концу августа они могут прибавить еще 5—10%», — передает Life.ru слова аналитика. Полякова также отметила, что квартиры по доступной цене и в хорошем состоянии сейчас сдаются буквально за несколько часов. На фоне этого арендодатели также могут поднять цену на аренду. Аналитик отметила, что рост цен коснется студий и однокомнатных квартир, которые популярны среди арендаторов. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский добавил, что подорожают также многокомнатные квартиры без ремонта, которые арендодатели покупают для сдачи многодетным семьям или покомнатно. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев рассказал, как снизить стоимость на аренду квартиры. Он посоветовал снимать квартиру на долгосрочный срок, так арендодатели могут согласиться сделать скидку. Кроме того, нужно не стесняться торговаться и обсуждать цену. Если есть возможность, то лучше вносить предоплату за несколько месяцев вперед, объяснил он. В этом случае возможно сохранить существенную часть суммы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К сентябрю ожидается повышение цен на аренду квартир на 5-10%. Об этом сообщила аналитик Оксана Полякова. По ее словам, это связано с дефицитом предложений на рынке на фоне увеличенного спроса. «Чем ближе сентябрь, тем больше увеличивается спрос. На фоне дефицита предложения это стимулирует рост арендных ставок. К концу августа они могут прибавить еще 5—10%», — передает Life.ru слова аналитика. Полякова также отметила, что квартиры по доступной цене и в хорошем состоянии сейчас сдаются буквально за несколько часов. На фоне этого арендодатели также могут поднять цену на аренду. Аналитик отметила, что рост цен коснется студий и однокомнатных квартир, которые популярны среди арендаторов. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский добавил, что подорожают также многокомнатные квартиры без ремонта, которые арендодатели покупают для сдачи многодетным семьям или покомнатно. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев рассказал, как снизить стоимость на аренду квартиры. Он посоветовал снимать квартиру на долгосрочный срок, так арендодатели могут согласиться сделать скидку. Кроме того, нужно не стесняться торговаться и обсуждать цену. Если есть возможность, то лучше вносить предоплату за несколько месяцев вперед, объяснил он. В этом случае возможно сохранить существенную часть суммы.