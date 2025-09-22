Премьер Грузии раскрыл, кто финансировал украинский Майдан

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что акции протеста в стране финансируются иностранными спецслужбами по аналогии с Майданом на Украине в 2014 году. Об этом он сообщил журналистам, комментируя ситуацию на фоне продолжающихся митингов в Тбилиси.
«На самом деле, всё это финансируется иностранными спецслужбами, как это было в случае с Майданом [на Украине]. Спецслужбы финансировали Майдан, и к чему всё это привело для Украины — сегодня украинское государство рухнуло. После революции, финансируемой иностранными спецслужбами, Украина пережила две войны. Конечно, мы не можем допустить повторения этого сценария в Грузии, и ресурсов для этого нет», — подчеркнул Кобахидзе журналистам. Его слова приводит грузинский журнал Tabula.
Премьер отметил, что грузинские власти внимательно следят за протестными активностями и готовы принять необходимые меры для обеспечения стабильности. В правительстве подчеркнули, что любые попытки дестабилизации будут пресекаться в рамках закона. По словам Кобахидзе, за последние месяцы были зафиксированы попытки вмешательства иностранных структур во внутренние дела страны.
Ранее в Тбилиси прошли массовые митинги против принятия закона об иностранных агентах. Оппозиция и часть общества считают документ угрозой демократическим свободам. Власти настаивают, что закон необходим для прозрачности финансирования неправительственных организаций.
Массовые протесты в Тбилиси начались в конце ноября 2024 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Основными требованиями участников акций остаются отставка правительства и сближение с ЕС. Митинги регулярно сопровождаются столкновениями с полицией и применением спецсредств.
