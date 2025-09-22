Chanel хочет зарегистрировать товарный знак в России

Chanel подала в Роспатент заявки на регистрацию трех товарных знаков для парфюмерии
Французский модный дом Chanel подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков для парфюмерной продукции. Речь идет о названиях Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete.

Заявки поступили из Швейцарии 5, 11 и 19 сентября 2025 года. Все три товарных знака регистрируются по одному классу МКТУ, который включает парфюмерию и туалетную воду сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомств.

Регистрация товарных знаков позволяет бренду защитить свои права на использование названий на российском рынке. Chanel продолжает укреплять правовую защиту своей продукции в условиях изменения международной экономической ситуации.

Ранее аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков в России подавали такие иностранные компании, как Cond Nast (журналы Vogue, Glamour и Tatler), Mercedes, Zara, Uniqlo, KIA, Hyundai и Louis Vuitton. Эти действия направлены на сохранение юридической защиты брендов на российском рынке и не означают автоматического возвращения компаний, но позволяют им сохранить права на использование своих названий в случае возобновления деятельности.

