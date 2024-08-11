МК: крысы и тараканы заменили россиянам собак и кошек

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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Эксперты заметили, что во время пандемии люди начали заменять домашних собак и кошек на крыс и насекомых Фото:

Россияне все чаще заменяют традиционных домашних животных на экзотических питомцев, таких как крысы, пауки и тараканы. Об этом сообщили обозреватели российского издания.

«В аквариумы вместо рыбок поселяют рептилий и даже насекомых, а привычных хомяков и морских свинок заменили крысы», — написали журналисты MK.ru. Тенденция получила развитие во время пандемии, когда россияне начали заводить экзотических животных, поскольку за ними проще ухаживать, и они не требуют выгула.

Ранее согласно опросу «Национальной службы новостей», проведенному в 37 самых крупных по численности городов России, владельцев кошек больше, чем владельцев собак: 58,8% против 41,5%. Россияне в основном заводят кошек популярных пород, а экзотические питомцы, такие как крысы и рептилии, которых держат лишь 3,8% жителей, остаются редкостью.

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Россияне все чаще заменяют традиционных домашних животных на экзотических питомцев, таких как крысы, пауки и тараканы. Об этом сообщили обозреватели российского издания. «В аквариумы вместо рыбок поселяют рептилий и даже насекомых, а привычных хомяков и морских свинок заменили крысы», — написали журналисты MK.ru. Тенденция получила развитие во время пандемии, когда россияне начали заводить экзотических животных, поскольку за ними проще ухаживать, и они не требуют выгула. Ранее согласно опросу «Национальной службы новостей», проведенному в 37 самых крупных по численности городов России, владельцев кошек больше, чем владельцев собак: 58,8% против 41,5%. Россияне в основном заводят кошек популярных пород, а экзотические питомцы, такие как крысы и рептилии, которых держат лишь 3,8% жителей, остаются редкостью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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