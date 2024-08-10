Челябинские призывники провели телемост с группировкой «Центр» в зоне СВО. Видео

11 августа 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Телемост проведен из зоны СВО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телемост между артиллеристами группировки войск «Центр» и военнослужащими по призыву из Челябинской области состоялся в зоне СВО. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ. «Состоялся телемост между артиллеристами группировки войск „Центр“ и военнослужащими по призыву из Челябинской области. Бойцы пообщались с молодыми людьми и рассказали им о трудностях, с которыми они столкнулись во время выполнения боевых задач, о своих боевых буднях и взаимоотношениях между военнослужащими», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам командира орудия с позывным «Док», беседу они провели с военнослужащими, которые по призыву попадают в их полк. «Обсудили вопросы, касающиеся нашей службы, которую мы здесь несем, чем занимается и чему можем научить, наши условия быта и обеспечения», — добавил командир в опубликованном видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телемост между артиллеристами группировки войск «Центр» и военнослужащими по призыву из Челябинской области состоялся в зоне СВО. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ. «Состоялся телемост между артиллеристами группировки войск „Центр“ и военнослужащими по призыву из Челябинской области. Бойцы пообщались с молодыми людьми и рассказали им о трудностях, с которыми они столкнулись во время выполнения боевых задач, о своих боевых буднях и взаимоотношениях между военнослужащими», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам командира орудия с позывным «Док», беседу они провели с военнослужащими, которые по призыву попадают в их полк. «Обсудили вопросы, касающиеся нашей службы, которую мы здесь несем, чем занимается и чему можем научить, наши условия быта и обеспечения», — добавил командир в опубликованном видео.