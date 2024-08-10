10 августа 2024

Челябинские призывники провели телемост с группировкой «Центр» в зоне СВО. Видео

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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, сво, ветеран боевых действий
Телемост проведен из зоны СВО (архивное фото) Фото:
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Телемост между артиллеристами группировки войск «Центр» и военнослужащими по призыву из Челябинской области состоялся в зоне СВО. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Состоялся телемост между артиллеристами группировки войск „Центр“ и военнослужащими по призыву из Челябинской области. Бойцы пообщались с молодыми людьми и рассказали им о трудностях, с которыми они столкнулись во время выполнения боевых задач, о своих боевых буднях и взаимоотношениях между военнослужащими», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По словам командира орудия с позывным «Док», беседу они провели с военнослужащими, которые по призыву попадают в их полк. «Обсудили вопросы, касающиеся нашей службы, которую мы здесь несем, чем занимается и чему можем научить, наши условия быта и обеспечения», — добавил командир в опубликованном видео.

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Телемост между артиллеристами группировки войск «Центр» и военнослужащими по призыву из Челябинской области состоялся в зоне СВО. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ. «Состоялся телемост между артиллеристами группировки войск „Центр“ и военнослужащими по призыву из Челябинской области. Бойцы пообщались с молодыми людьми и рассказали им о трудностях, с которыми они столкнулись во время выполнения боевых задач, о своих боевых буднях и взаимоотношениях между военнослужащими», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам командира орудия с позывным «Док», беседу они провели с военнослужащими, которые по призыву попадают в их полк. «Обсудили вопросы, касающиеся нашей службы, которую мы здесь несем, чем занимается и чему можем научить, наши условия быта и обеспечения», — добавил командир в опубликованном видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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