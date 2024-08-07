Мэрия Екатеринбурга оштрафовала «короля госзаказа» за срыв срока ремонта

Администрация Екатеринбурга оштрафовала одного из ведущих подрядчиков властей «УралДорТехнологии» (УДТ) из-за срыва срока ремонта улиц в центре города. Сейчас вице-мэр Алексей Бубнов грозит дорожникам расторжением контракта, рассказали в пресс-службе мэрии.
«У нас есть и другие инструменты — например, расторжение контракта, но это будет финальным шагом, который, возможно, повлияет на подрядную организацию. Пока мы применяем штрафные санкции. Работы все-таки ведутся, хотя и не в том графике», — сказал Бубнов. Речь идет о работах на улице Студенческой, от Первомайской до Малышева и на улице Малышева, от Московской до Воеводина.
По словам вице-мэра, дорожники планируют закончить ремонт до 1 сентября. Сейчас перед УДТ стоит задача отремонтировать в общей сложности девять участков в Екатеринбурге.
Ранее горожане и чиновники были недовольны ремонтом дорог на улицах Бориса Ельцина и перекрестка 8 Марта — Ленина. В компании утверждали, что работы переносились из-за проведения городских мероприятий. Однако, по другой версии, сроки срывались по причине острой нехватки битума.
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