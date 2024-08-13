Силовики раскрыли причину взрыва и отключения света на Уралмаше

Взрыв в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 14 августа случился из-за повреждения кабеля высокого напряжения рабочими. Сотрудники полиции организовали проверку, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«В микрорайоне, о котором идет речь проводились ремонтные работы, в ходе которых рабочие при помощи спецтехники повредили кабель высокого напряжения. В результате чего образовалась электрическая дуга с кратковременной пропажей электроэнергии», — сказал полковник Горелых.
Инцидент произошел возле торгового центра «Омега», где в воздух поднялось грибовидное облако желтого цвета. Света лишились жители квадрата улиц Индустрии — Восстания — Стахановская — Избирателей. Однако уже к 10:26 специалисты восстановили подачу электроэнергии.
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