13 августа 2024

Силовики раскрыли причину взрыва и отключения света на Уралмаше

Взрыв на Уралмаше раздался из-за ошибки рабочих
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
В момент взрыва рабочие проводили ремонт (архивное фото) Фото:

Взрыв в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 14 августа случился из-за повреждения кабеля высокого напряжения рабочими. Сотрудники полиции организовали проверку, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«В микрорайоне, о котором идет речь проводились ремонтные работы, в ходе которых рабочие при помощи спецтехники повредили кабель высокого напряжения. В результате чего образовалась электрическая дуга с кратковременной пропажей электроэнергии», — сказал полковник Горелых.

Инцидент произошел возле торгового центра «Омега», где в воздух поднялось грибовидное облако желтого цвета. Света лишились жители квадрата улиц Индустрии — Восстания — Стахановская — Избирателей. Однако уже к 10:26 специалисты восстановили подачу электроэнергии.

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Взрыв в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 14 августа случился из-за повреждения кабеля высокого напряжения рабочими. Сотрудники полиции организовали проверку, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «В микрорайоне, о котором идет речь проводились ремонтные работы, в ходе которых рабочие при помощи спецтехники повредили кабель высокого напряжения. В результате чего образовалась электрическая дуга с кратковременной пропажей электроэнергии», — сказал полковник Горелых. Инцидент произошел возле торгового центра «Омега», где в воздух поднялось грибовидное облако желтого цвета. Света лишились жители квадрата улиц Индустрии — Восстания — Стахановская — Избирателей. Однако уже к 10:26 специалисты восстановили подачу электроэнергии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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