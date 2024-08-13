Силовики раскрыли причину взрыва и отключения света на Уралмаше

Взрыв на Уралмаше раздался из-за ошибки рабочих

14 августа 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

В момент взрыва рабочие проводили ремонт (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взрыв в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 14 августа случился из-за повреждения кабеля высокого напряжения рабочими. Сотрудники полиции организовали проверку, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «В микрорайоне, о котором идет речь проводились ремонтные работы, в ходе которых рабочие при помощи спецтехники повредили кабель высокого напряжения. В результате чего образовалась электрическая дуга с кратковременной пропажей электроэнергии», — сказал полковник Горелых. Инцидент произошел возле торгового центра «Омега», где в воздух поднялось грибовидное облако желтого цвета. Света лишились жители квадрата улиц Индустрии — Восстания — Стахановская — Избирателей. Однако уже к 10:26 специалисты восстановили подачу электроэнергии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрыв в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш 14 августа случился из-за повреждения кабеля высокого напряжения рабочими. Сотрудники полиции организовали проверку, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «В микрорайоне, о котором идет речь проводились ремонтные работы, в ходе которых рабочие при помощи спецтехники повредили кабель высокого напряжения. В результате чего образовалась электрическая дуга с кратковременной пропажей электроэнергии», — сказал полковник Горелых. Инцидент произошел возле торгового центра «Омега», где в воздух поднялось грибовидное облако желтого цвета. Света лишились жители квадрата улиц Индустрии — Восстания — Стахановская — Избирателей. Однако уже к 10:26 специалисты восстановили подачу электроэнергии.