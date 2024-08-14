Челябинский математик вычислил, как изменится рынок картофеля до 2027 года

Научный сотрудник Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Мостафа Аботалеб спрогнозировал укрепление лидерских позиций Китая на рынке картофеля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, к 2027 году КНР будет производить 100 миллионов тонн ежегодно.
«Для анализа были избраны страны-лидеры по экспорту и производству — Китай, Индия и США (Россия входит в первую пятёрку). Согласно прогнозу, к 2027 году объём производства картофеля в США составит 18,2 миллиона тонн ежегодно, в Индии — 61,9 миллиона, Китай перешагнёт отметку в 100 миллионов тонн картофеля», — сообщили в ЮУрГУ.
Аботалеб построил прогноз, предложив полагаться на анализ временных рядов. Вместе с коллегами из Индии, Сирии и Египта они изучили данные с 1960 по 2022 годы и использовали два метода: интегрированную модель авторегрессии и экспоненциального сглаживания. Более надежный прогноз дал второй способ.
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