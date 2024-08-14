14 августа 2024

Челябинский математик вычислил, как изменится рынок картофеля до 2027 года

Челябинский математик Аботалеб спрогнозировал лидерство Китая на рынке картофеля
© Служба новостей «URA.RU»
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По прогнозам ученого, к 2027 году Китай будет производить 100 млн тонн ежегодно
По прогнозам ученого, к 2027 году Китай будет производить 100 млн тонн ежегодно Фото:

Научный сотрудник Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Мостафа Аботалеб спрогнозировал укрепление лидерских позиций Китая на рынке картофеля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, к 2027 году КНР будет производить 100 миллионов тонн ежегодно.

«Для анализа были избраны страны-лидеры по экспорту и производству — Китай, Индия и США (Россия входит в первую пятёрку). Согласно прогнозу, к 2027 году объём производства картофеля в США составит 18,2 миллиона тонн ежегодно, в Индии — 61,9 миллиона, Китай перешагнёт отметку в 100 миллионов тонн картофеля», — сообщили в ЮУрГУ.

Аботалеб построил прогноз, предложив полагаться на анализ временных рядов. Вместе с коллегами из Индии, Сирии и Египта они изучили данные с 1960 по 2022 годы и использовали два метода: интегрированную модель авторегрессии и экспоненциального сглаживания. Более надежный прогноз дал второй способ.

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Научный сотрудник Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Мостафа Аботалеб спрогнозировал укрепление лидерских позиций Китая на рынке картофеля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, к 2027 году КНР будет производить 100 миллионов тонн ежегодно. «Для анализа были избраны страны-лидеры по экспорту и производству — Китай, Индия и США (Россия входит в первую пятёрку). Согласно прогнозу, к 2027 году объём производства картофеля в США составит 18,2 миллиона тонн ежегодно, в Индии — 61,9 миллиона, Китай перешагнёт отметку в 100 миллионов тонн картофеля», — сообщили в ЮУрГУ. Аботалеб построил прогноз, предложив полагаться на анализ временных рядов. Вместе с коллегами из Индии, Сирии и Египта они изучили данные с 1960 по 2022 годы и использовали два метода: интегрированную модель авторегрессии и экспоненциального сглаживания. Более надежный прогноз дал второй способ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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