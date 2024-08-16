Крупнейший поставщик мяса на Среднем Урале наращивает производство

Свердловская птицефабрика «Рефтинская» увеличит выпуск мяса птицы на 1300 тонн

16 августа 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Фабрика построит два новых птичника Фото: департаменте информационной политики Свердловской области Свердловская птицефабрика «Рефтинская» планирует увеличить выпуск мяса птицы на 1300 тонн ежегодно. Реализация проекта предусматривает реконструкцию двух птичников. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Птицефабрика „Рефтинская“ увеличит выпуск мяса птицы на 1,3 тысячи тонн в год. Чтобы достичь этих показателей, на предприятии до конца 2024 года пройдет масштабная реконструкция двух птичников. Суммарный объем инвестиций составит 135 млн рублей», — отметили в ДИПе. «Это повлияет сохранение доступной цены, продовольственную безопасность и стабильность поставок продукции на Среднем Урале», — цитирует министра агропромышленного комплекса области Анну Кузнецову департамент. «Рефтинская» — крупнейшее птицеводческое предприятие на Среднем Урале, основанное в 1981 году. Предприятие уже внесло значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Урала, произведя в 2023 году более 50 тысяч тонн мяса птицы. Это на 15% больше по сравнению с предыдущим годом, подтверждая тенденцию роста местного производства, которая соответствует федеральным целям увеличения объемов производства в аграрном секторе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская птицефабрика «Рефтинская» планирует увеличить выпуск мяса птицы на 1300 тонн ежегодно. Реализация проекта предусматривает реконструкцию двух птичников. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Птицефабрика „Рефтинская“ увеличит выпуск мяса птицы на 1,3 тысячи тонн в год. Чтобы достичь этих показателей, на предприятии до конца 2024 года пройдет масштабная реконструкция двух птичников. Суммарный объем инвестиций составит 135 млн рублей», — отметили в ДИПе. «Это повлияет сохранение доступной цены, продовольственную безопасность и стабильность поставок продукции на Среднем Урале», — цитирует министра агропромышленного комплекса области Анну Кузнецову департамент. «Рефтинская» — крупнейшее птицеводческое предприятие на Среднем Урале, основанное в 1981 году. Предприятие уже внесло значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Урала, произведя в 2023 году более 50 тысяч тонн мяса птицы. Это на 15% больше по сравнению с предыдущим годом, подтверждая тенденцию роста местного производства, которая соответствует федеральным целям увеличения объемов производства в аграрном секторе.