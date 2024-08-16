Свердловский подросток едва не сгорел заживо в учебной машине

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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Инцидент произошел на автодроме (архивное фото) Фото:

В Талице (Свердловская область) студент колледжа едва не сгорел заживо в учебной машине инструктора во время выполнения задания на автодроме. Руки и ноги подростка обожгло горячей жидкостью из радиатора. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.

«На автодроме во время выполнения задания инструктора произошел разрыв боковины радиатора отопления салона, горячим тосолом курсанту облило руки и ноги. Инструктора в момент происшествия в машине не было», — следует из сообщения. Подростка госпитализировали в талицкую больницу, откуда его перевели в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Курсант учился вождению в Талицком колледже им. Н.И. Кузнецова. Мать несовершеннолетнего подала иск в суд, где ей удалось отсудить у учреждения 205 тысяч рублей. Ответчик попытался обжаловать приговор, однако апелляционная инстанция оставила решение райсуда в силе.

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В Талице (Свердловская область) студент колледжа едва не сгорел заживо в учебной машине инструктора во время выполнения задания на автодроме. Руки и ноги подростка обожгло горячей жидкостью из радиатора. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда. «На автодроме во время выполнения задания инструктора произошел разрыв боковины радиатора отопления салона, горячим тосолом курсанту облило руки и ноги. Инструктора в момент происшествия в машине не было», — следует из сообщения. Подростка госпитализировали в талицкую больницу, откуда его перевели в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Курсант учился вождению в Талицком колледже им. Н.И. Кузнецова. Мать несовершеннолетнего подала иск в суд, где ей удалось отсудить у учреждения 205 тысяч рублей. Ответчик попытался обжаловать приговор, однако апелляционная инстанция оставила решение райсуда в силе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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