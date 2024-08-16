Свердловский подросток едва не сгорел заживо в учебной машине

В Талице (Свердловская область) студент колледжа едва не сгорел заживо в учебной машине инструктора во время выполнения задания на автодроме. Руки и ноги подростка обожгло горячей жидкостью из радиатора. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.
«На автодроме во время выполнения задания инструктора произошел разрыв боковины радиатора отопления салона, горячим тосолом курсанту облило руки и ноги. Инструктора в момент происшествия в машине не было», — следует из сообщения. Подростка госпитализировали в талицкую больницу, откуда его перевели в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.
Курсант учился вождению в Талицком колледже им. Н.И. Кузнецова. Мать несовершеннолетнего подала иск в суд, где ей удалось отсудить у учреждения 205 тысяч рублей. Ответчик попытался обжаловать приговор, однако апелляционная инстанция оставила решение райсуда в силе.
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