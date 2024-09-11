Пассажир самолета Ереван — Екатеринбург, севшего в Челябинске, готовит претензию

11 сентября 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Долетев до Екатеринбурга, маршрут самолета изменили и решили посадить в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажиры самолета Ереван — Екатеринбург, который сел в аэропорту Челябинска 10 сентября, намерены направить авиакомпании досудебную претензию с требованием вернуть деньги за билеты. Как URA.RU сообщил читатель, самолет кружил над аэропортом Кольцово (Екатеринбург), но развернулся и приземлился в Челябинске. «О посадке в Челябинске стало известно за десять минут до нее. Два часа стояли на дозаправке, никого из самолета не выпускали, далее вновь полетели в Екатеринбург. От авиакомпании ответа мы не получили, будем писать претензию. Если ответа вновь не поступит, планируем обращаться суд», — сообщил URA.RU читатель. В планах пассажиров вернуть средства, затраченные на авиаперелет. Как отметил клиент авиакомпании, до смены маршрута, несмотря на туман, из иллюминатора был виден Екатеринбург. В том числе и аэропорт Кольцово. Сделав круг над городом, судно сменило курс на Челябинск. Согласно данным посадочного талона (имеется в распоряжении URA.RU), самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге в ночь с 9 на 10 сентября. «О том, что мы садимся не в Екатеринбурге из-за погодных условий, нам сообщили непосредственно перед посадкой в Челябинске. По возвращении сохранялся такой же туман, однако в этот раз посадить самолет ничего не помешало», — уточнил URA.RU читатель. Вылеты рейсов из Кольцово массово задерживали 10 сентября после атаки дронов ВСУ на аэропорт Жуковский (Московская область). Как ранее пояснили URA.RU в «Уральских авиалиниях», ограничения были введены из-за временного закрытия части воздушного пространства московского авиаузла. URA.RU обратилось в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать посадку судна в Челябинске и жалобы пассажиров. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиры самолета Ереван — Екатеринбург, который сел в аэропорту Челябинска 10 сентября, намерены направить авиакомпании досудебную претензию с требованием вернуть деньги за билеты. Как URA.RU сообщил читатель, самолет кружил над аэропортом Кольцово (Екатеринбург), но развернулся и приземлился в Челябинске. «О посадке в Челябинске стало известно за десять минут до нее. Два часа стояли на дозаправке, никого из самолета не выпускали, далее вновь полетели в Екатеринбург. От авиакомпании ответа мы не получили, будем писать претензию. Если ответа вновь не поступит, планируем обращаться суд», — сообщил URA.RU читатель. В планах пассажиров вернуть средства, затраченные на авиаперелет. Как отметил клиент авиакомпании, до смены маршрута, несмотря на туман, из иллюминатора был виден Екатеринбург. В том числе и аэропорт Кольцово. Сделав круг над городом, судно сменило курс на Челябинск. Согласно данным посадочного талона (имеется в распоряжении URA.RU), самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге в ночь с 9 на 10 сентября. «О том, что мы садимся не в Екатеринбурге из-за погодных условий, нам сообщили непосредственно перед посадкой в Челябинске. По возвращении сохранялся такой же туман, однако в этот раз посадить самолет ничего не помешало», — уточнил URA.RU читатель. Вылеты рейсов из Кольцово массово задерживали 10 сентября после атаки дронов ВСУ на аэропорт Жуковский (Московская область). Как ранее пояснили URA.RU в «Уральских авиалиниях», ограничения были введены из-за временного закрытия части воздушного пространства московского авиаузла. URA.RU обратилось в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать посадку судна в Челябинске и жалобы пассажиров. Ответ будет опубликован после получения.