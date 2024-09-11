Red Wings массово задерживает рейсы из Екатеринбурга после атаки ВСУ. Скрин

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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, авиакомпания red wings
БПЛА упал на базовом аэропорту авиакомпании Фото:

В екатеринбургском Кольцово 11 сентября Red Wings задерживает несколько рейсов из-за временного закрытия базового аэропорта авиакомпании Жуковский в Московской области после атаки дронов ВСУ. Информация об этом появилась на онлайн-табло уральской авиагавани.

На сайте Кольцово изменено время трех рейсов: WZ-1011 Екатеринбург — Актау, WZ-2029 Екатеринбург — Нижний Новгород, WZ-1103 Екатеринбург — Тбилиси. Кроме того, отменен авиарейс WZ-1079 Екатеринбург — Ульяновск.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

В ночь на 10 сентября ВСУ предприняли массированную атаку по территории России. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский. Авиационный коллапс начался уже к утру того же дня.

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В екатеринбургском Кольцово 11 сентября Red Wings задерживает несколько рейсов из-за временного закрытия базового аэропорта авиакомпании Жуковский в Московской области после атаки дронов ВСУ. Информация об этом появилась на онлайн-табло уральской авиагавани. На сайте Кольцово изменено время трех рейсов: WZ-1011 Екатеринбург — Актау, WZ-2029 Екатеринбург — Нижний Новгород, WZ-1103 Екатеринбург — Тбилиси. Кроме того, отменен авиарейс WZ-1079 Екатеринбург — Ульяновск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. В ночь на 10 сентября ВСУ предприняли массированную атаку по территории России. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский. Авиационный коллапс начался уже к утру того же дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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