В екатеринбургском Кольцово 11 сентября Red Wings задерживает несколько рейсов из-за временного закрытия базового аэропорта авиакомпании Жуковский в Московской области после атаки дронов ВСУ. Информация об этом появилась на онлайн-табло уральской авиагавани.
На сайте Кольцово изменено время трех рейсов: WZ-1011 Екатеринбург — Актау, WZ-2029 Екатеринбург — Нижний Новгород, WZ-1103 Екатеринбург — Тбилиси. Кроме того, отменен авиарейс WZ-1079 Екатеринбург — Ульяновск.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
В ночь на 10 сентября ВСУ предприняли массированную атаку по территории России. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский. Авиационный коллапс начался уже к утру того же дня.
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В екатеринбургском Кольцово 11 сентября Red Wings задерживает несколько рейсов из-за временного закрытия базового аэропорта авиакомпании Жуковский в Московской области после атаки дронов ВСУ. Информация об этом появилась на онлайн-табло уральской авиагавани. На сайте Кольцово изменено время трех рейсов: WZ-1011 Екатеринбург — Актау, WZ-2029 Екатеринбург — Нижний Новгород, WZ-1103 Екатеринбург — Тбилиси. Кроме того, отменен авиарейс WZ-1079 Екатеринбург — Ульяновск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. В ночь на 10 сентября ВСУ предприняли массированную атаку по территории России. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский. Авиационный коллапс начался уже к утру того же дня.