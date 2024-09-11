Red Wings массово задерживает рейсы из Екатеринбурга после атаки ВСУ. Скрин

11 сентября 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

БПЛА упал на базовом аэропорту авиакомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском Кольцово 11 сентября Red Wings задерживает несколько рейсов из-за временного закрытия базового аэропорта авиакомпании Жуковский в Московской области после атаки дронов ВСУ. Информация об этом появилась на онлайн-табло уральской авиагавани. На сайте Кольцово изменено время трех рейсов: WZ-1011 Екатеринбург — Актау, WZ-2029 Екатеринбург — Нижний Новгород, WZ-1103 Екатеринбург — Тбилиси. Кроме того, отменен авиарейс WZ-1079 Екатеринбург — Ульяновск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. В ночь на 10 сентября ВСУ предприняли массированную атаку по территории России. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский. Авиационный коллапс начался уже к утру того же дня. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском Кольцово 11 сентября Red Wings задерживает несколько рейсов из-за временного закрытия базового аэропорта авиакомпании Жуковский в Московской области после атаки дронов ВСУ. Информация об этом появилась на онлайн-табло уральской авиагавани. На сайте Кольцово изменено время трех рейсов: WZ-1011 Екатеринбург — Актау, WZ-2029 Екатеринбург — Нижний Новгород, WZ-1103 Екатеринбург — Тбилиси. Кроме того, отменен авиарейс WZ-1079 Екатеринбург — Ульяновск. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. В ночь на 10 сентября ВСУ предприняли массированную атаку по территории России. Системы ПВО сработали в нескольких российских регионах, сбив часть дронов, направлявшихся к Москве. Один из сбитых украинских дронов разбился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский. Авиационный коллапс начался уже к утру того же дня.