Диетолог рассказала, как избавиться от антибиотиков в курином мясе

Диетолог Голубенко: курицу нужно очищать от кожи и замачивать в соленой воде
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Мясо курицы предварительно следует очистить от кожи, в которой содержится больше всего антибиотиков, сообщила Голубенко Фото:

Чтобы избавиться от антибиотиков в курином мясе, следует очистить его от кожи и перед приготовлением замочить в соленой воде на 2-3 часа. Об этом заявила врач-диетолог Лидия Голубенко.

«Чтобы убрать из курицы антибиотики, нужно снять с нее кожу и замочить в воде с лимонным соком или солью на 2-3 часа. Это поможет избавиться от остатков химических веществ», — заявила Лидия Голубенко, ее слова приводит Pravda.Ru. Для приготовления супа первый куриный бульон следует слить и промыть мясо под холодной водой. После чего, продолжить варить суп уже на втором или третьем бульоне.

Ранее гастроэнтеролог Олег Лысенко заявил, что людям с аллергией на продукты животного происхождения нельзя мясо. По его словам, у таких людей при употреблении мяса появляется тошнота, рвота, боль в животе, диарея, и кашель.

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Чтобы избавиться от антибиотиков в курином мясе, следует очистить его от кожи и перед приготовлением замочить в соленой воде на 2-3 часа. Об этом заявила врач-диетолог Лидия Голубенко. «Чтобы убрать из курицы антибиотики, нужно снять с нее кожу и замочить в воде с лимонным соком или солью на 2-3 часа. Это поможет избавиться от остатков химических веществ», — заявила Лидия Голубенко, ее слова приводит Pravda.Ru. Для приготовления супа первый куриный бульон следует слить и промыть мясо под холодной водой. После чего, продолжить варить суп уже на втором или третьем бульоне. Ранее гастроэнтеролог Олег Лысенко заявил, что людям с аллергией на продукты животного происхождения нельзя мясо. По его словам, у таких людей при употреблении мяса появляется тошнота, рвота, боль в животе, диарея, и кашель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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