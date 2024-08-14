Гастроэнтеролог рассказал, кому категорически запрещено есть мясо

Людям с аллергией на животные продукты категорически запрещено есть мясо, так как это может вызвать серьезные расстройства ЖКТ. Об этом сообщил гастроэнтеролог Олег Лысенко в беседе в российским изданием.
«В первую очередь, нельзя есть мясо людям с различными спектрами аллергических реакций к нему или продуктам животного происхождения», — рассказал Лысенко в интервью изданию Газета.ру. При некоторых метаболических нарушениях употребление мяса также противопоказано, уточнил врач.
По словам специалиста, к заболеваниям, при которых нельзя употреблять мясо, относятся альфа-гал-синдром и аллергия на коровий, куриный и другие животные белки. Употребление мяса может вызвать у таких людей тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, кашель, реакцию кожных покровов и слизистых, а также анафилаксию, добавил Лысенко.
Ранее глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявлял, что в 2024 году потребление мяса на человека в России составит 83 килограмма, что на 3 килограмма больше, чем в 2023 году, и выше рекомендованного Минздравом уровня. Он также отметил, что в будущем году потребление свинины сравняется с потреблением мяса птицы из-за экономической доступности этих видов мяса. Врачи не советуют россиянам чрезмерно употреблять мясо, передает МК.
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Людям с аллергией на животные продукты категорически запрещено есть мясо, так как это может вызвать серьезные расстройства ЖКТ. Об этом сообщил гастроэнтеролог Олег Лысенко в беседе в российским изданием. «В первую очередь, нельзя есть мясо людям с различными спектрами аллергических реакций к нему или продуктам животного происхождения», — рассказал Лысенко в интервью изданию Газета.ру. При некоторых метаболических нарушениях употребление мяса также противопоказано, уточнил врач. По словам специалиста, к заболеваниям, при которых нельзя употреблять мясо, относятся альфа-гал-синдром и аллергия на коровий, куриный и другие животные белки. Употребление мяса может вызвать у таких людей тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, кашель, реакцию кожных покровов и слизистых, а также анафилаксию, добавил Лысенко. Ранее глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявлял, что в 2024 году потребление мяса на человека в России составит 83 килограмма, что на 3 килограмма больше, чем в 2023 году, и выше рекомендованного Минздравом уровня. Он также отметил, что в будущем году потребление свинины сравняется с потреблением мяса птицы из-за экономической доступности этих видов мяса. Врачи не советуют россиянам чрезмерно употреблять мясо, передает МК.