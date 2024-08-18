Челябинская актриса Оболдина снимается в Коломне в новом сериале про любовь

Актриса Инга Оболдина, уроженка Кыштыма Челябинской области, участвует в съемках многосерийного кино «3+3», которые проходят на старых улицах Коломны (Московская область). Сериал рассказывает истории любви разных поколений, сообщили в пресс-службе мэрии Коломны.
«Улицы Старой Коломны вновь стали киноплощадкой. На этот раз здесь снимают отдельные сцены многосерийного художественного фильма „3 + 3“. По замыслу авторов картины это будет комедийный сериал, построенный на взаимоотношениях мужчин и женщин. В фильме заняты такие актеры как Владислав Ветров, Николай Шрайбер, Инга Оболдина», — сообщили в пресс-службе.
Сюжет сериала полностью отражает фразу «любви все возрасты покорны» и рассказывает историю о трех мужчинах и трех женщинах одного возраста. Женский пол также приходится друг другу родственницами — мамой, дочерью и внучкой. Герои перебарывают неприязнь и начинают строить отношения, разделившись на возрастные категории. На чувства пар не влияют даже различия в социальном статусе, наследии и мировоззрении.
«Это очень добрая история, этим она меня и зацепила», — передает слова режиссер-постановщика фильма Дмитрия Грибанова администрация Коломны. Всего в первом сезоне любовного кино запланировано 16 серий.
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