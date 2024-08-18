Власти ХМАО предупредили жителей о беспилотнике в небе

Специалисты Роскадастра будут запускать дрон над Югорском с 20 по 22 августа. С помощью него сотрудники создадут фотографический план местности.
«Для выполнения аэрофотосъемочных работ будет использоваться специальное БВС „Геоскан 201“. Такие устройства используются для создания кадастровых карт и интерактивных геоинформационных систем, на которых наглядно представлено взаимодействие различных процессов и компонентов городской среды», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
Аналогичный беспилотник уже использовали для создания 3D-портала Нижневартовска. В публикации уточняют, что такие дроны операторы используют только в мирных целях.
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