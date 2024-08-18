18 августа 2024
17 августа 2024

Власти ХМАО предупредили жителей о беспилотнике в небе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон будут запускать специалисты Роскадастра
Дрон будут запускать специалисты Роскадастра Фото:

Специалисты Роскадастра будут запускать дрон над Югорском с 20 по 22 августа. С помощью него сотрудники создадут фотографический план местности.

«Для выполнения аэрофотосъемочных работ будет использоваться специальное БВС „Геоскан 201“. Такие устройства используются для создания кадастровых карт и интерактивных геоинформационных систем, на которых наглядно представлено взаимодействие различных процессов и компонентов городской среды», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

Аналогичный беспилотник уже использовали для создания 3D-портала Нижневартовска. В публикации уточняют, что такие дроны операторы используют только в мирных целях.

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Специалисты Роскадастра будут запускать дрон над Югорском с 20 по 22 августа. С помощью него сотрудники создадут фотографический план местности. «Для выполнения аэрофотосъемочных работ будет использоваться специальное БВС „Геоскан 201“. Такие устройства используются для создания кадастровых карт и интерактивных геоинформационных систем, на которых наглядно представлено взаимодействие различных процессов и компонентов городской среды», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Аналогичный беспилотник уже использовали для создания 3D-портала Нижневартовска. В публикации уточняют, что такие дроны операторы используют только в мирных целях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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