ЧЭМК после национализации запустил ремонт крупнейших цехов

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Рабочим ЧЭМК улучшат бытовые условия
Рабочим ЧЭМК улучшат бытовые условия Фото:
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Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) после национализации запустил масштабный ремонт трех крупнейших цехов. Как 19 августа сообщили в пресс-службе предприятия, обновят бытовые помещения.

«На ЧЭМК начался масштабный ремонт одновременно в трех самых больших цехах: втором, седьмом и восьмом. Обновление коснется практически всех бытовых помещений: раздевалок, душевых, столовых, комнат для собраний», — уточнили на комбинате.

На заводе сформировали специальные ремонтные бригады, насчитывающие более 100 человек. Сотрудники будут работать вместе с мастерами и рабочими ремонтируемых цехов. Ответственные проконтролируют процесс ремонта. Также от них ждут предложений относительно улучшения условий труда.

Вложения в административно-бытовую модернизацию комбината оценили примерно в 150 миллионов рублей. В рамках ремонта заменят полы, потолки, окна, плитка на стенах, установят новую сантехнику. В раздевалках появится современная система вентиляции, а в некоторых помещениях полностью обновят электропроводку и освещение. Значительные изменения коснутся столовых, где обновят мебель и оборудование для хранения и раздачи пищи.

Главный инженер по ремонтам ЧЭМК Михаил Фролов подчеркнул важность заботы о комфорте работников. Руководитель сообщил о планах завершить основной ремонт к концу года. Новые душевые начнут функционировать уже в сентябре. В начале месяца сообщалось, что на техническое перевооружение комбинат запланировал потратить 380 млн рублей.

В августе на комбинате сменился руководитель. Им стал Анатолий Бровко, назначенный Росимуществом. Комбинат является крупнейшим производителем ферросплавов в России. В марте Арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры РФ передал все активы ЧЭМК государству из-за незаконной приватизации в 1990-х годах.

Работы проведут в душевых, раздевалках и других помещениях
Работы проведут в душевых, раздевалках и других помещениях
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Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) после национализации запустил масштабный ремонт трех крупнейших цехов. Как 19 августа сообщили в пресс-службе предприятия, обновят бытовые помещения. «На ЧЭМК начался масштабный ремонт одновременно в трех самых больших цехах: втором, седьмом и восьмом. Обновление коснется практически всех бытовых помещений: раздевалок, душевых, столовых, комнат для собраний», — уточнили на комбинате. На заводе сформировали специальные ремонтные бригады, насчитывающие более 100 человек. Сотрудники будут работать вместе с мастерами и рабочими ремонтируемых цехов. Ответственные проконтролируют процесс ремонта. Также от них ждут предложений относительно улучшения условий труда. Вложения в административно-бытовую модернизацию комбината оценили примерно в 150 миллионов рублей. В рамках ремонта заменят полы, потолки, окна, плитка на стенах, установят новую сантехнику. В раздевалках появится современная система вентиляции, а в некоторых помещениях полностью обновят электропроводку и освещение. Значительные изменения коснутся столовых, где обновят мебель и оборудование для хранения и раздачи пищи. Главный инженер по ремонтам ЧЭМК Михаил Фролов подчеркнул важность заботы о комфорте работников. Руководитель сообщил о планах завершить основной ремонт к концу года. Новые душевые начнут функционировать уже в сентябре. В начале месяца сообщалось, что на техническое перевооружение комбинат запланировал потратить 380 млн рублей. В августе на комбинате сменился руководитель. Им стал Анатолий Бровко, назначенный Росимуществом. Комбинат является крупнейшим производителем ферросплавов в России. В марте Арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры РФ передал все активы ЧЭМК государству из-за незаконной приватизации в 1990-х годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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