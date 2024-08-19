ЧЭМК после национализации запустил ремонт крупнейших цехов

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) после национализации запустил масштабный ремонт трех крупнейших цехов. Как 19 августа сообщили в пресс-службе предприятия, обновят бытовые помещения.
«На ЧЭМК начался масштабный ремонт одновременно в трех самых больших цехах: втором, седьмом и восьмом. Обновление коснется практически всех бытовых помещений: раздевалок, душевых, столовых, комнат для собраний», — уточнили на комбинате.
На заводе сформировали специальные ремонтные бригады, насчитывающие более 100 человек. Сотрудники будут работать вместе с мастерами и рабочими ремонтируемых цехов. Ответственные проконтролируют процесс ремонта. Также от них ждут предложений относительно улучшения условий труда.
Вложения в административно-бытовую модернизацию комбината оценили примерно в 150 миллионов рублей. В рамках ремонта заменят полы, потолки, окна, плитка на стенах, установят новую сантехнику. В раздевалках появится современная система вентиляции, а в некоторых помещениях полностью обновят электропроводку и освещение. Значительные изменения коснутся столовых, где обновят мебель и оборудование для хранения и раздачи пищи.
Главный инженер по ремонтам ЧЭМК Михаил Фролов подчеркнул важность заботы о комфорте работников. Руководитель сообщил о планах завершить основной ремонт к концу года. Новые душевые начнут функционировать уже в сентябре. В начале месяца сообщалось, что на техническое перевооружение комбинат запланировал потратить 380 млн рублей.
В августе на комбинате сменился руководитель. Им стал Анатолий Бровко, назначенный Росимуществом. Комбинат является крупнейшим производителем ферросплавов в России. В марте Арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры РФ передал все активы ЧЭМК государству из-за незаконной приватизации в 1990-х годах.
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