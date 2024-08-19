В Нижнем Тагиле повысили стоимость проезда в общественном транспорте

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Стоимость проезда увеличили до 28 рублей Фото:

В Нижнем Тагиле на четыре рубля подорожает проезд в общественном транспорте с 23 августа. Такое решение согласовала Региональная энергетическая комиссия.

«Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет: внести в постановление от 07.12.2022 № 244-ПК с изменениями, внесенными постановлением РЭК от 19.06.2024 № 49-ПК, следующее изменение: в пункте 1 число „24“ заменить числом „28“» — следует из документа. Постановление подписал исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в прошлом году анонсировал транспортную реформу, которая выльется в создание муниципального автобусного предприятия. По его словам, работники горадминистрации изучают опыт коллег из других городов, чтобы понять, как правильнее организовать работу транспорт.

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В Нижнем Тагиле на четыре рубля подорожает проезд в общественном транспорте с 23 августа. Такое решение согласовала Региональная энергетическая комиссия. «Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет: внести в постановление от 07.12.2022 № 244-ПК с изменениями, внесенными постановлением РЭК от 19.06.2024 № 49-ПК, следующее изменение: в пункте 1 число „24“ заменить числом „28“» — следует из документа. Постановление подписал исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в прошлом году анонсировал транспортную реформу, которая выльется в создание муниципального автобусного предприятия. По его словам, работники горадминистрации изучают опыт коллег из других городов, чтобы понять, как правильнее организовать работу транспорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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