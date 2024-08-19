«Слишком близкий для меня человек»: Познера потрясла смерть Донахью

Познер высказался о смерти Донахью

19 августа 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Владимир Познер (на фото) отказался давать комментарии о смерти телеведущего Фила Донахью Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский телеведущий Владимир Познер был потрясен смертью Фила Донахью, который скончался 18 августа. Он заявил, что американский коллега являлся для него близким человеком. «Слишком близкий для меня человек, я не могу сейчас давать никакие комментарии», — передает telegram-канал «Подъем» слова Познера. Отмечается, что они вместе вели телемосты СССР — США на телеканале CNBC до 1996 года. Донахью скончался 18 августа. Ему было 88 лет. Семья телеведущего сообщила, что он умер дома. Многие его считают основоположником телевизионного жанра ток-шоу. На протяжении почти 30 лет он вел программу, в которой обсуждались как серьезные, так и непристойные темы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский телеведущий Владимир Познер был потрясен смертью Фила Донахью, который скончался 18 августа. Он заявил, что американский коллега являлся для него близким человеком. «Слишком близкий для меня человек, я не могу сейчас давать никакие комментарии», — передает telegram-канал «Подъем» слова Познера. Отмечается, что они вместе вели телемосты СССР — США на телеканале CNBC до 1996 года. Донахью скончался 18 августа. Ему было 88 лет. Семья телеведущего сообщила, что он умер дома. Многие его считают основоположником телевизионного жанра ток-шоу. На протяжении почти 30 лет он вел программу, в которой обсуждались как серьезные, так и непристойные темы.