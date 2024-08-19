Умер Фил Донахью, ведущий телемостов СССР — США с Познером

Знаменитому телеведущему было 88 лет
На 89-м году жизнк скончался американский телеведущий Фил Донахью. Об этом сообщает The Washington Post.
Журналист Фил Донахью в конце 1980-х вел телемосты СССР — США совместно с Владимиром Познером. «Фил Донахью на протяжении почти 30 лет вел ток-шоу, в котором обсуждались серьезные и непристойные темы. Этот новый формат переняли многие его преемники и соперники, включая Опру Уинфри», —
Донахью скончался 18 августа. Ему было 88 лет. Семья телеведущего сообщила, что он умер дома.
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