Умер Фил Донахью, ведущий телемостов СССР — США с Познером

19 августа 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Знаменитому телеведущему было 88 лет Фото: Валерий Левитин/РИА Новости На 89-м году жизнк скончался американский телеведущий Фил Донахью. Об этом сообщает The Washington Post. Журналист Фил Донахью в конце 1980-х вел телемосты СССР — США совместно с Владимиром Познером. «Фил Донахью на протяжении почти 30 лет вел ток-шоу, в котором обсуждались серьезные и непристойные темы. Этот новый формат переняли многие его преемники и соперники, включая Опру Уинфри», — передает издание. Донахью скончался 18 августа. Ему было 88 лет. Семья телеведущего сообщила, что он умер дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 89-м году жизнк скончался американский телеведущий Фил Донахью. Об этом сообщает The Washington Post. Журналист Фил Донахью в конце 1980-х вел телемосты СССР — США совместно с Владимиром Познером. «Фил Донахью на протяжении почти 30 лет вел ток-шоу, в котором обсуждались серьезные и непристойные темы. Этот новый формат переняли многие его преемники и соперники, включая Опру Уинфри», — передает издание. Донахью скончался 18 августа. Ему было 88 лет. Семья телеведущего сообщила, что он умер дома.