Умер Фил Донахью, ведущий телемостов СССР — США с Познером

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Знаменитому телеведущему было 88 лет Фото:

На 89-м году жизнк скончался американский телеведущий Фил Донахью. Об этом сообщает The Washington Post.

Журналист Фил Донахью в конце 1980-х вел телемосты СССР — США совместно с Владимиром Познером. «Фил Донахью на протяжении почти 30 лет вел ток-шоу, в котором обсуждались серьезные и непристойные темы. Этот новый формат переняли многие его преемники и соперники, включая Опру Уинфри», — передает издание.

Донахью скончался 18 августа. Ему было 88 лет. Семья телеведущего сообщила, что он умер дома.

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На 89-м году жизнк скончался американский телеведущий Фил Донахью. Об этом сообщает The Washington Post. Журналист Фил Донахью в конце 1980-х вел телемосты СССР — США совместно с Владимиром Познером. «Фил Донахью на протяжении почти 30 лет вел ток-шоу, в котором обсуждались серьезные и непристойные темы. Этот новый формат переняли многие его преемники и соперники, включая Опру Уинфри», — передает издание. Донахью скончался 18 августа. Ему было 88 лет. Семья телеведущего сообщила, что он умер дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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