ФСБ задержала научного сотрудника из-за DDoS-атак в интересах Киева

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Сотрудник одной из научной организации переводил средства на оружие для ВСУ, ФСБ его арестовала (фото из архива) Фото:

В Москве ФСБ задержала сотрудника научной организации, который по указанию Киева проводил DDoS-атаки на важные объекты. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«Сотрудник одной из научных организаций по указанию украинских спецслужб проводил DDoS-атаки на критически важные объекты и собирал сведения о военных», — пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Задержанный также переводил деньги на оружие и экипировку для украинских военных. Он обвиняется в госизмене и неправомерном воздействии на инфраструктуру.

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В Москве ФСБ задержала сотрудника научной организации, который по указанию Киева проводил DDoS-атаки на важные объекты. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Сотрудник одной из научных организаций по указанию украинских спецслужб проводил DDoS-атаки на критически важные объекты и собирал сведения о военных», — пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Задержанный также переводил деньги на оружие и экипировку для украинских военных. Он обвиняется в госизмене и неправомерном воздействии на инфраструктуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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