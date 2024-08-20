ФСБ задержала научного сотрудника из-за DDoS-атак в интересах Киева

Сотрудник одной из научной организации переводил средства на оружие для ВСУ, ФСБ его арестовала (фото из архива)
В Москве ФСБ задержала сотрудника научной организации, который по указанию Киева проводил DDoS-атаки на важные объекты. Об этом сообщили в самом ведомстве.
«Сотрудник одной из научных организаций по указанию украинских спецслужб проводил DDoS-атаки на критически важные объекты и собирал сведения о военных», — пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Задержанный также переводил деньги на оружие и экипировку для украинских военных. Он обвиняется в госизмене и неправомерном воздействии на инфраструктуру.
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