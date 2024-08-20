ФСБ задержала научного сотрудника из-за DDoS-атак в интересах Киева

20 августа 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Сотрудник одной из научной организации переводил средства на оружие для ВСУ, ФСБ его арестовала (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве ФСБ задержала сотрудника научной организации, который по указанию Киева проводил DDoS-атаки на важные объекты. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Сотрудник одной из научных организаций по указанию украинских спецслужб проводил DDoS-атаки на критически важные объекты и собирал сведения о военных», — пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Задержанный также переводил деньги на оружие и экипировку для украинских военных. Он обвиняется в госизмене и неправомерном воздействии на инфраструктуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве ФСБ задержала сотрудника научной организации, который по указанию Киева проводил DDoS-атаки на важные объекты. Об этом сообщили в самом ведомстве. «Сотрудник одной из научных организаций по указанию украинских спецслужб проводил DDoS-атаки на критически важные объекты и собирал сведения о военных», — пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Задержанный также переводил деньги на оружие и экипировку для украинских военных. Он обвиняется в госизмене и неправомерном воздействии на инфраструктуру.