«Изнасиловал и задушил колготками»: челябинца осудили за преступление 20-летней давности

Челябинца осудили на 17,5 лет за изнасилование и убийство девушки в 2001 году

21 августа 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Суд признал челябинца виновным по всем пунктам обвинения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Советский райсуд Челябинска поставил точку в деле об изнасиловании и убийстве девушки в 2001 году в поселке Новосинеглазово. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, подсудимого признали виновным и отправили в колонию на 17 с половиной лет. «Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „к“ ч.2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) и ему с учетом отмененного условного осуждения по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет 7 месяцев 22 дня с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Этим же приговором с мужчины взыскан 1 млн. рублей в пользу потерпевшей — родственницы убитой девушки», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что также мужчину признали виновным в изнасиловании девушки. От наказания его спасло лишь то, что истек срок давности уголовного преследования. В суде удалось доказать причастность обвиняемого ко всем инкриминируемым ему преступлениям. Было установлено, что в сентябре 2001 года мужчина, ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней, затащил молодую девушку на стройку, где изнасиловал. После чего, пытаясь скрыть следы преступления, он задушил девушку ее же колготками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советский райсуд Челябинска поставил точку в деле об изнасиловании и убийстве девушки в 2001 году в поселке Новосинеглазово. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, подсудимого признали виновным и отправили в колонию на 17 с половиной лет. «Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „к“ ч.2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ) и ему с учетом отмененного условного осуждения по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет 7 месяцев 22 дня с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Этим же приговором с мужчины взыскан 1 млн. рублей в пользу потерпевшей — родственницы убитой девушки», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что также мужчину признали виновным в изнасиловании девушки. От наказания его спасло лишь то, что истек срок давности уголовного преследования. В суде удалось доказать причастность обвиняемого ко всем инкриминируемым ему преступлениям. Было установлено, что в сентябре 2001 года мужчина, ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней, затащил молодую девушку на стройку, где изнасиловал. После чего, пытаясь скрыть следы преступления, он задушил девушку ее же колготками.