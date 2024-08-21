21 августа 2024

Прокуратура требует вернуть депутата Григорчика на выборы гордумы Челябинска

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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, григорчик дмитрий
Дмитрий Григорчик ждет развязки спора с избиркомом 23 августа Фото:

Прокуратура области направила в суд кассационное представление в поддержку требований депутата Дмитрия Григорчика зарегистрировать его на выборах гордумы Челябинска. Об этом сообщил 2 августа он сам.

«Суд Курчатовского района и коллегия облсуда не поддержали мои требования, и поэтому судебные акты были обжалованы в седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Решение станет известно совсем скоро: заседание назначено на завтра, на котором будет рассмотрена моя кассационная жалоба и кассационное представление прокуратуры», — написал Григорчик в своем официальном telegram-канале.

Он также напомнил, что обстоятельства, которые в теризбиркоме и далее в судебных инстанциях сочли препятствием к его регистрации, не помешали другим кандидатам зарегистрироваться на губернаторских выборах и выборах думы Челябинска

Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат был уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус, однако 2 августа районный суд подтвердил правильность действий территориального избиркома.

Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент он вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. На выборы по округу №9 он решил идти как самовыдвиженец, что потребовало сбора подписей.

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Прокуратура области направила в суд кассационное представление в поддержку требований депутата Дмитрия Григорчика зарегистрировать его на выборах гордумы Челябинска. Об этом сообщил 2 августа он сам. «Суд Курчатовского района и коллегия облсуда не поддержали мои требования, и поэтому судебные акты были обжалованы в седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Решение станет известно совсем скоро: заседание назначено на завтра, на котором будет рассмотрена моя кассационная жалоба и кассационное представление прокуратуры», — написал Григорчик в своем официальном telegram-канале. Он также напомнил, что обстоятельства, которые в теризбиркоме и далее в судебных инстанциях сочли препятствием к его регистрации, не помешали другим кандидатам зарегистрироваться на губернаторских выборах и выборах думы Челябинска Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат был уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус, однако 2 августа районный суд подтвердил правильность действий территориального избиркома. Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент он вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. На выборы по округу №9 он решил идти как самовыдвиженец, что потребовало сбора подписей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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