Прокуратура требует вернуть депутата Григорчика на выборы гордумы Челябинска

22 августа 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Григорчик ждет развязки спора с избиркомом 23 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура области направила в суд кассационное представление в поддержку требований депутата Дмитрия Григорчика зарегистрировать его на выборах гордумы Челябинска. Об этом сообщил 2 августа он сам. «Суд Курчатовского района и коллегия облсуда не поддержали мои требования, и поэтому судебные акты были обжалованы в седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Решение станет известно совсем скоро: заседание назначено на завтра, на котором будет рассмотрена моя кассационная жалоба и кассационное представление прокуратуры», — написал Григорчик в своем официальном telegram-канале. Он также напомнил, что обстоятельства, которые в теризбиркоме и далее в судебных инстанциях сочли препятствием к его регистрации, не помешали другим кандидатам зарегистрироваться на губернаторских выборах и выборах думы Челябинска Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат был уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус, однако 2 августа районный суд подтвердил правильность действий территориального избиркома. Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент он вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. На выборы по округу №9 он решил идти как самовыдвиженец, что потребовало сбора подписей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура области направила в суд кассационное представление в поддержку требований депутата Дмитрия Григорчика зарегистрировать его на выборах гордумы Челябинска. Об этом сообщил 2 августа он сам. «Суд Курчатовского района и коллегия облсуда не поддержали мои требования, и поэтому судебные акты были обжалованы в седьмом кассационном суде общей юрисдикции. Решение станет известно совсем скоро: заседание назначено на завтра, на котором будет рассмотрена моя кассационная жалоба и кассационное представление прокуратуры», — написал Григорчик в своем официальном telegram-канале. Он также напомнил, что обстоятельства, которые в теризбиркоме и далее в судебных инстанциях сочли препятствием к его регистрации, не помешали другим кандидатам зарегистрироваться на губернаторских выборах и выборах думы Челябинска Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат был уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус, однако 2 августа районный суд подтвердил правильность действий территориального избиркома. Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент он вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. На выборы по округу №9 он решил идти как самовыдвиженец, что потребовало сбора подписей.