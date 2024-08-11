Депутат Григорчик проиграл суд о выборах в гордуму Челябинска

Облсуд отказался восстановить Дмитрия Григорчика как кандидата в думу Челябинска

12 августа 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Областной суд практически не оставил Дмитрию Григорчику шансов на участие в выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Челябинский облсуд оставил без изменения решение об отказе зарегистрировать действующего депутата гордумы Челябинска Дмитрия Григорчика на выборах в новый ее состав. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Рассмотрение жалобы состоялось 9 августа. Решение Курчатовского районного суда оставлено без изменений», — пояснили URA.RU в облсуде. Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат был уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус, однако 2 августа районный суд подтвердил правильность действий территориального избиркома. Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент он вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. На выборы по округу №9 он решил идти как самовыдвиженец, что потребовало сбора подписей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский облсуд оставил без изменения решение об отказе зарегистрировать действующего депутата гордумы Челябинска Дмитрия Григорчика на выборах в новый ее состав. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Рассмотрение жалобы состоялось 9 августа. Решение Курчатовского районного суда оставлено без изменений», — пояснили URA.RU в облсуде. Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат был уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус, однако 2 августа районный суд подтвердил правильность действий территориального избиркома. Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент он вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. На выборы по округу №9 он решил идти как самовыдвиженец, что потребовало сбора подписей.