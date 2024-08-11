11 августа 2024

Депутат Григорчик проиграл суд о выборах в гордуму Челябинска

Облсуд отказался восстановить Дмитрия Григорчика как кандидата в думу Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, григорчик дмитрий
Областной суд практически не оставил Дмитрию Григорчику шансов на участие в выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Челябинский облсуд оставил без изменения решение об отказе зарегистрировать действующего депутата гордумы Челябинска Дмитрия Григорчика на выборах в новый ее состав. Информация об этом появилась в картотеке дел.

«Рассмотрение жалобы состоялось 9 августа. Решение Курчатовского районного суда оставлено без изменений», — пояснили URA.RU в облсуде.

Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат был уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус, однако 2 августа районный суд подтвердил правильность действий территориального избиркома.

Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент он вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. На выборы по округу №9 он решил идти как самовыдвиженец, что потребовало сбора подписей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский облсуд оставил без изменения решение об отказе зарегистрировать действующего депутата гордумы Челябинска Дмитрия Григорчика на выборах в новый ее состав. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Рассмотрение жалобы состоялось 9 августа. Решение Курчатовского районного суда оставлено без изменений», — пояснили URA.RU в облсуде. Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат был уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус, однако 2 августа районный суд подтвердил правильность действий территориального избиркома. Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент он вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. На выборы по округу №9 он решил идти как самовыдвиженец, что потребовало сбора подписей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...