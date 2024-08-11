Депутат Григорчик проиграл суд о выборах в гордуму Челябинска

Челябинский облсуд оставил без изменения решение об отказе зарегистрировать действующего депутата гордумы Челябинска Дмитрия Григорчика на выборах в новый ее состав. Информация об этом появилась в картотеке дел.
«Рассмотрение жалобы состоялось 9 августа. Решение Курчатовского районного суда оставлено без изменений», — пояснили URA.RU в облсуде.
Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат был уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус, однако 2 августа районный суд подтвердил правильность действий территориального избиркома.
Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент он вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. На выборы по округу №9 он решил идти как самовыдвиженец, что потребовало сбора подписей.
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