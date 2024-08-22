Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

22 августа 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Инфоцентр Крымского моста просит сохранять спокойствие Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Крымский мост временно перекрыт для движения автомобилей. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. «Движение [на мосту] временно перекрыто», — сообщает инфоцентр в своем telegram-канале. Там попросили находящихся на мосту сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крымский мост временно перекрыт для движения автомобилей. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. «Движение [на мосту] временно перекрыто», — сообщает инфоцентр в своем telegram-канале. Там попросили находящихся на мосту сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников.