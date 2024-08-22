Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Инфоцентр Крымского моста просит сохранять спокойствие
Крымский мост временно перекрыт для движения автомобилей. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«Движение [на мосту] временно перекрыто», — сообщает инфоцентр в своем telegram-канале. Там попросили находящихся на мосту сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников.
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