Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Инфоцентр Крымского моста просит сохранять спокойствие Фото:

Крымский мост временно перекрыт для движения автомобилей. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение [на мосту] временно перекрыто», — сообщает инфоцентр в своем telegram-канале. Там попросили находящихся на мосту сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников.

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Крымский мост временно перекрыт для движения автомобилей. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. «Движение [на мосту] временно перекрыто», — сообщает инфоцентр в своем telegram-канале. Там попросили находящихся на мосту сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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