«Считал, что друзей не заслужил»: SHAMAN назвал имя своего лучшего друга

SHAMAN назвал Григория Лепса своим лучшим другом
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Концерт SHAMANа у здания посольства США в Москве. 19 июля 2024., шаман, shaman, дронов ярослав
SHAMAN признался, что долгое время не принимал факт дружбы с Григорием Лепсом Фото:

Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, рассказал о своих дружеских отношениях с Григорием Лепсом. Об этом исполнитель сообщил в рамках ответа на вопрос журналиста.

«Я считал, что друзей не заслужил, но судьба мне подарила в лице Григория Лепса лучшего друга», — рассказал SHAMAN в опубликованном ролике telegram-канала Звездач. Дронов отметил, что дружба — понятие круглосуточное, они с Лепсом очень часто общаютсяся, могут созваниваться в два-три часа ночи.

Ранее SHAMAN выражал поддержку жителям Курской области. Регион находится под обстрелами со стороны ВСУ с 6 августа. Также Дронов в своем telegram-канале написал, что перевел один миллион рублей «Российскому Красному кресту» для поддержки граждан, находящимся под обстрелом украинских войск.

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Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, рассказал о своих дружеских отношениях с Григорием Лепсом. Об этом исполнитель сообщил в рамках ответа на вопрос журналиста. «Я считал, что друзей не заслужил, но судьба мне подарила в лице Григория Лепса лучшего друга», — рассказал SHAMAN в опубликованном ролике telegram-канала Звездач. Дронов отметил, что дружба — понятие круглосуточное, они с Лепсом очень часто общаютсяся, могут созваниваться в два-три часа ночи. Ранее SHAMAN выражал поддержку жителям Курской области. Регион находится под обстрелами со стороны ВСУ с 6 августа. Также Дронов в своем telegram-канале написал, что перевел один миллион рублей «Российскому Красному кресту» для поддержки граждан, находящимся под обстрелом украинских войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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