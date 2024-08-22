«Считал, что друзей не заслужил»: SHAMAN назвал имя своего лучшего друга

SHAMAN назвал Григория Лепса своим лучшим другом

22 августа 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

SHAMAN признался, что долгое время не принимал факт дружбы с Григорием Лепсом Фото: Роман Наумов © URA.RU Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, рассказал о своих дружеских отношениях с Григорием Лепсом. Об этом исполнитель сообщил в рамках ответа на вопрос журналиста. «Я считал, что друзей не заслужил, но судьба мне подарила в лице Григория Лепса лучшего друга», — рассказал SHAMAN в опубликованном ролике telegram-канала Звездач. Дронов отметил, что дружба — понятие круглосуточное, они с Лепсом очень часто общаютсяся, могут созваниваться в два-три часа ночи. Ранее SHAMAN выражал поддержку жителям Курской области. Регион находится под обстрелами со стороны ВСУ с 6 августа. Также Дронов в своем telegram-канале написал, что перевел один миллион рублей «Российскому Красному кресту» для поддержки граждан, находящимся под обстрелом украинских войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, рассказал о своих дружеских отношениях с Григорием Лепсом. Об этом исполнитель сообщил в рамках ответа на вопрос журналиста. «Я считал, что друзей не заслужил, но судьба мне подарила в лице Григория Лепса лучшего друга», — рассказал SHAMAN в опубликованном ролике telegram-канала Звездач. Дронов отметил, что дружба — понятие круглосуточное, они с Лепсом очень часто общаютсяся, могут созваниваться в два-три часа ночи. Ранее SHAMAN выражал поддержку жителям Курской области. Регион находится под обстрелами со стороны ВСУ с 6 августа. Также Дронов в своем telegram-канале написал, что перевел один миллион рублей «Российскому Красному кресту» для поддержки граждан, находящимся под обстрелом украинских войск.