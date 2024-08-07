«Я с вами»: Shaman обратился к жителям Курской области

Патриотичный певец Shaman (Ярослав Дронов) обратился к жителям Курской области, которая находится под обстрелом ВСУ. В своем telegram-канале певец опубликовал пост поддержки.
«Курская область, я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», — написал певец.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Из-за неспокойной обстановки около границы в регионе был развернут оперштаб, чья работа идет круглые сутки.
По словам президента России Владимира Путина, данная атака ВСУ — масштабная провокация киевского режима. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала текущее нападение ВСУ еще одним терактом.
Поддержала пострадавший регион и народная артистка России Надежда Бабкина. Она назвала Курскую область местом силы и выразила уверенность в том, что регион выстоит перед натиском врага.
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