«Я с вами»: Shaman обратился к жителям Курской области

Shaman сообщил, что он вместе с жителями Курской области
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Shaman поддержал Курскую область
Shaman поддержал Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Патриотичный певец Shaman (Ярослав Дронов) обратился к жителям Курской области, которая находится под обстрелом ВСУ. В своем telegram-канале певец опубликовал пост поддержки.

«Курская область, я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», — написал певец. 

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Из-за неспокойной обстановки около границы в регионе был развернут оперштаб, чья работа идет круглые сутки. 

По словам президента России Владимира Путина, данная атака ВСУ — масштабная провокация киевского режима. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала текущее нападение ВСУ еще одним терактом.

Поддержала пострадавший регион и народная артистка России Надежда Бабкина. Она назвала Курскую область местом силы и выразила уверенность в том, что регион выстоит перед натиском врага.

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Патриотичный певец Shaman (Ярослав Дронов) обратился к жителям Курской области, которая находится под обстрелом ВСУ. В своем telegram-канале певец опубликовал пост поддержки. «Курская область, я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами», — написал певец.  Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Из-за неспокойной обстановки около границы в регионе был развернут оперштаб, чья работа идет круглые сутки.  По словам президента России Владимира Путина, данная атака ВСУ — масштабная провокация киевского режима. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала текущее нападение ВСУ еще одним терактом. Поддержала пострадавший регион и народная артистка России Надежда Бабкина. Она назвала Курскую область местом силы и выразила уверенность в том, что регион выстоит перед натиском врага.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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