Челябинская прокуратура наказала ГАИ за эвакуацию машины с ребенком

Сотрудников ГИБДД наказали за эвакуацию автомобиля из центра Челябинска, внутри которого находились ребенок и кот. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Прокуратура Челябинска в адрес руководителей ОГИБДД УМВД России по Челябинску и ООО „Нива“ внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении», — уточнили в пресс-службе областного ведомства. Их обвиняют в том, что сотрудники не убедились в отсутствии людей в салоне машины.
В пресс-службе ведомства пояснили, что инцидент произошел возле дома №16 по улице Воровского, где установлен знак о запрете остановки и стоянки транспортных средств. Челябинка припарковала у больницы автомобиль, где находился спящий мальчик и кот. Ребенок был в темной одежде и спал, поэтому его не заметили.
Женщина приехала на штрафстоянку и устроила скандал. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным URA.RU, на мать ребенка составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.
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