Новый глава челябинского следкома Колбасин получил первое поручение Бастрыкина

Недавно вступивший в должность главы челябинского следкома полковник Алексей Колбасин 12 августа получил первое поручение от председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Ему необходимо доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за эвакуации автомобиля с ребенком внутри, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«В Челябинске на штрафстоянку эвакуировали автомобиль с ребенком внутри. Глава ведомства дал поручение руководителю СКР по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела и проводимой проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.
В настоящее время по данному факту челябинские следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, будет дана правовая оценка действиям инспекторов ГАИ по статье 293 УК РФ (халатность). По данным URA.RU, на мать ребенка составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Инцидент с эвакуацией произошел возле больницы на улице Воровского. Женщина припарковала машину в неположенном месте. Инспекторы ГАИ приняли решение об эвакуации транспортного средства, не убедившись в отсутствии людей в салоне авто.
Мать ребенка приехала за ребенком на штрафстоянку. Но выйти с нее не смогла, пока не запислаа видео-отказ от претензий. Женщина обратилась к депутату Госдумы Владиславу Даванкову. Тот обратился к и.о. прокурора области Евгению Федорову с просьбой разобраться в ситуации и принять меры.
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